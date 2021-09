“Perché mi ha lasciato”. Luca Onestini, la bomba sull’ex Ivana Mrazova. Finalmente la verità: “È stata lei”

Usciti insieme dalla Casa del Grande sembravano destinati a durare, tra proposte di matrimonio e progetto di figli. E invece niente da farsi. Dopo quattro anni insieme Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”, aveva commentato Ivana Mrazova.

“In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non li abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme”. Ma il settimanale Chi ha parlato di “rottura piuttosto burrascosa” e di “rapporti pessimi” tra Onestini e Ivana. Insomma, l’addio è avvenuto in maniera tutt’altro che rilassata. “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”, aveva commentato Luca Onestini, da qualche giorno concorrente del reality show spagnolo Secret Story.

Luca Onestini, il motivo dell’addio di Ivana Mrazova

Proprio dalla casa spagnola, Luca Onestini ha parlato della fine della relazione spiegando che è stata la modella a lasciarlo ma ha anche fatto alcune rivelazioni sulla loro vita privata. Come riporta Biccy: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro”.





“Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. – ha spiegato Luca Onestini nella casa – Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”. E ancora: “All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti. Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti. Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Mi diceva ‘non parli con me, non stiamo insieme e tu studi’. Però se sto studiando, sto studiando.

“Chiaro che mi piacerebbe di più uscire con te, bere, andare al mare con una birra in mano o a fare un aperitivo con l’Aperol Spritz, ma studiavo per noi. Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, – ha concluso Luca Onestini – eppure lei mi dava dell’egoista”.