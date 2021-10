Lorella Boccia mamma innamorata. L’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e conduttrice, che è sposata con Niccolò Presta, ha dato alla luce la sua primogenita lo scorso 20 ottobre. In tutti questi mesi ha aggiornato i fan sull’avanzare della gravidanza e si sapeva che lei e il marito avrebbero appeso un fiocco rosa alla porta, ma il nome è rimasto top secret fino all’ultimo.

Lo ha rivelato solo dopo la nascita, nell’annuncio social in cui però Lorella Boccia non condivide la foto della figlia, ma pubblica solo uno scatto che la ritrae felice ed emozionata tra le braccia del marito: “Luce Althea, 20/10/2021”, ha scritto la ballerina accompagnando il tutto con un cuore. Il post, ovvio, è stato subito preso d’assalto dai fan e ovviamente non mancano i messaggi di affetto da parte dei suoi colleghi. Tra i primi a congratularsi con i neo genitori Andreas Muller, Veronica Peparini, Sebastian Melo Taveira, Umberto Gaudino, Costanza Caracciolo, Giulio Berruti e Paola Perego.

Lorella Boccia, la prima foto con la figlia

Una felicità indescrivibile per Lorella Boccia e Niccolò Presta, che dopo qualche giorno hanno lasciato l’ospedale. E lei ha voluto condividere nelle Storie di Instagram il video del suo ritorno a casa insieme alla piccola Luce Althea e al marito. “Tornando a casa, questa volta in tre”, ha scritto la ballerina a corredo di un video in macchina.





Non solo. Lorella Boccia ha condiviso con i follower anche alcuni momenti prima del parto, mostrando le foto prima della nascita della primogenita. “Questa è la camicia da notte che indossava mia mamma quando ha partorito me”, ha rivelato. E poi: “È stato un travaglio abbastanza lungo, ma è andato tutto bene”.

Ora, a circa 10 giorni dalla nascita di Luce Althea, Lorella Boccia regala un altro scatto: il primo, dolcissimo ritratto mamma e figlia. “Penso a cosa poter scrivere di questa foto e non riesco a trovare le parole giuste; dovrebbero inventarne di nuove per esprimere tutte le emozioni che provo… AMORE”, la caption. Boom di cuori e complimenti: sono davvero l’immagine dell’amore.