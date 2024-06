Anche la ex concorrente del Grande Fratello si è sposata. È periodo di matrimoni vip, questo, e tra i primi ad aprire le danze proprio l’influencer 35enne e il suo fidanzato storico, ex calciatore e imprenditore. L’annuncio delle nozze è arrivato lo scorso anno: “I said yes”, aveva scritto la ex gieffina in un post in cui mostrava le foto di un soggiorno romantico a Parigi. Ora, giugno 2024, il fatico Sì a Sorrento.

E c’era anche Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, tra gli invitati vip che non hanno mancato di condividere le immagini della cerimonia e della festa tra le Storie Instagram. La 17enne ha partecipato alle nozze insieme al fidanzato Cristian Babalus con cui si vociferava aria di crisi e indossato un abito scintillante che le lasciava scoperto il décolleté e una gamba.

L’ex GF si è sposata: c’era anche Chanel Totti

Floriana Messina ha detto Sì a Diego Loasses. L’ex concorrente del Grande Fratello 12 originaria di Potenza e l’ex calciatore e imprenditore stanno insieme da tanti anni. Hanno attraversato solo un breve periodo di crisi e all’epoca era uscita la voce che lui avesse avuto una storia, poi smentita, con Nina Moric.

Tornando al presente, prima il rito religioso in chiesa e poi la festa in una villa poco distante. il ricevimento si è concluso con fuochi d’artificio e una torta a 6 piani. Per il suo grande giorno Floriana Messina ha sfoggiato ben due abiti abiti in pizzo molto seducenti, come è nel suo stile.

“Ho pensato e ripensato prima di decidere quale abito indossare per il mio matrimonio – aveva scritto qualche tempo fa – Partendo dal presupposto che ne ho sempre desiderati tre. Non è stato facile perché si sa quel giorno ognuno di noi vuole essere speciale e impeccabile e chi mi conosce sa che io sono maniacale forse anche troppo. Avrei potuto scegliere degli abiti confezionati ma sapete che io non mi accontento mai anzi mi piace dare un tocco della mia personalità ad ogni cosa”.