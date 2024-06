Fiori d’arancio a Uomini e Donne. L’annuncio con la data del fatidico sì è appena arrivato e questa volta a giurarsi amore eterno saranno due protagonisti storici del trono classico. Tronista lui, corteggiatrice lei, hanno iniziato una solida storia dopo la famosa scelta. Hanno avuto anche una bambina nel frattempo, manca davvero solo la fede al dito. Ma finalmente quasi ci siamo.

Con un video ironico, in linea con il loro stile sempre giocoso, i due ex protagonisti di UeD pronunceranno il sì il prossimo 30 novembre. Già da qualche tempo avevano anticipato ai follower che li seguono sui social che a breve si sarebbero sposati. E ora, a meno di 6 mesi dall’evento, hanno annunciato la data del matrimonio.

Fiori d’arancio a UeD: sposi il 30 novembre

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi. Lui da corteggiatore del trono di Nilufar Addati e Sara Affi Fella accettò la proposta della redazione di sedere a sua volta sul trono. In trasmissione, incontrò la romana Claudia che divenne la sua scelta all’inizio del 2019. Da quel momento, i due non si sono mai lasciati.

Come detto fanno coppia fissa da anni, senza scossoni, crisi o voci di rottura. Nel 2022, i due sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria, la loro prima figlia, poi a pochi mesi dalla nascita della loro bambina, Riccardi e Dionigi avevano annunciato a Verissimo che si sarebbero sposati ma la data delle nozze è stata comunicata solo a distanza di due anni da quel momento.

Il video, condiviso anche dal programma di Silvia Toffanin, realizzato dalla coppia per annunciare la data delle nozze ha fatto il pieno di like e di commenti. Nessun dettaglio in più sul matrimonio a parte la data, ma con ogni probabilità la cerimonia sarà organizzata a Roma, città nella quale vivono e alla quale sono molto legati.