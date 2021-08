Ne parliamo spesso di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia del decennio è molto attiva sui social e i loro fan sono milioni. E un po’ come la famiglia Vianello, tutti sanno quello che fanno, dove vanno e quello che gli capita. Ora ad esempio, l’allegra famiglia Lucia-Ferragni si è recata a Gardaland. Chi li segue sa che i Ferragnez sono appena tornati dalle vacanze in Sardegna e Costiera Amalfitana e oggi mamma Chiara e papà Federico si sono messi di nuovo in “viaggio” per portare il simpatico Leone a Gardaland.

Naturalmente la mamma ha documentato con foto e video il pomeriggio nel famoso parco divertimenti veneto ed è durante uno di questi filmati che i fan si sono sciolti d’amore verso Leone. Il piccolo erede è sul brucomela accanto a Fedez e il bimbo, premuroso, rivolge al papà un pensiero che scioglie il cuore dei fan: “Papà non avere paura, ci sono io vicino a te”.

Leone, il coraggio al papà

La frase inaspettata di Leone commuove il rapper, che la riferisce alla moglie Chiara Ferragni seduta dietro di loro. Più volte, sui social, Fedez ha ironizzato sul suo essere fifone. Ricorderete infatti cosa è successo sul super scivolo a bordo dello yatch di Riccardo Silva. Ma nessun problema oggi: c’era super Leone a fargli coraggio.





Sempre al fianco della sorellina Leone ormai ha compiuto 3 anni e come racconta Chiara “parla quasi perfettamente e ci tiene aggiornati su ogni suo pensiero”. Il maggiore di casa che non sembra geloso della nuova arrivata, anzi, coglie tutte le occasioni per starle accanto, come si vede nell’ultima foto pubblicata da Chiara Ferragni.

Per Vittoria invece, nata il 23 marzo 2021, questa è stata la prima estate al mare e la piccola sembra aver apprezzato particolarmente le vibes vacanziere. Fedez e Chiara Ferragni ci hanno regalato alcuni siparietti divertenti della piccola in vacanza come il video intitolato da Fedez “ne parliamo a settembre” dove baby V galleggia beata sul suo gonfiabile. Fantastici, tutti.