E questa volta sì che l’ex Uomini e Donne è riuscita a stupire tutto il suo pubblico con l’annuncio della terza gravidanza. Che poi ha lasciato senza parole anche lei. E infatti nel dolce video postato sui suoi profili social in cui mostra per la prima volta il pancino dice: “La ‘cosa’ più inaspettata di tutte. La nostra vita insieme. […] Non vedevo l’ora di poterlo condividere anche con voi…Giuro, non vedevo l’ora”.

Nel filmato che arriva da Dubai, dove è attualmente in vacanza con la famiglia, ecco i suoi due bambini dell’ex tronista che baciano il pancino dell’influencer e la clip in breve ha fatto il giro dei social. Ed è stata commentatissima anche dagli amici vip: da Clizia Incorvaia a Clarissa Marchese di UeD passando per le sue sorelle, Beatrice ed Eleonora.

Leggi anche: “Sono incinta”. Verissimo, il lieto annuncio della bellissima vip: è il secondo figlio





“La cosa più inaspettata”: l’ex UeD incinta per la terza volta

Ludovica Valli dopo Anastasia e Otto Edoardo, nati rispettivamente nel 2021 e 2023, darà un terzo figlio o figlia al compagno Gianmaria Di Gregorio. Sono trascorsi anni da quando il pubblico la vedeva in veste di tronista. Oggi la tv è un vecchio ricordo ma in compenso è diventata un’influencer seguitissima sui social.

È a Dubai, dove ha festeggiato il 27esimo compleanno, e dopo la notizia bomba che ha dato ai suoi fan, ha dato qualche dettaglio in più sulla terza gravidanza. “Sapete cos’è la cosa che mi emoziona di più di tutto questo? Che Anastasia erano mesi che così dal nulla ci chiedeva un altro bimbo. Precisamente una sorellina, come dice lei. Questo mi emoziona davvero tanto. Ricorderò per sempre i suoi occhi la prima volta che gliel’abbiamo detto. Ricorderò per sempre le sue parole e il suo bacio sulla pancia”, ha detto tra le Storie.

E ancora: “Giuro, mille test di gravidanza nella mia vita, ma giuro che quello anche se era positivo al 200%, io non riuscivo a vederlo positivo, non so come spiegarvelo… – ha continuato Ludovica Valli nelle Storie – Ora mi sento un peso in meno, stavo davvero male a non dirvelo. So che è un segreto tenuto nascosto per una giusta causa inizialmente però ecco, per me è sempre difficile”.