Incinta per la seconda volta. Un annuncio a sorpresa, arrivato prima in tv e poi sul suo profilo Instagram. Intervistata da Silvia Toffanin, ha scelto il salotto di Verissimo per dare la bella notizia che, arrivati a questo punto della gravidanza, non poteva evidentemente più tenere nascosta. “L’ho tenuto segreto per voi, sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede”, ha spiegato raggiante, bellissima.

“Con la prima gravidanza l’ho tenuto segreto fino all’ottavo mese, ma con le seconde è più difficile. La nascita è prevista a metà luglio, in piena estate”, ha aggiunto. E così Nora, la sua primogenita che è nata nel 2019 e ora ha 4 anni e mezzo, diventerà una sorella maggiore tra qualche mese: “Nora è molto felice, sa che diventerà una sorella maggiore. Vedremo cosa succederà quando nascerà la sorellina o il fratellino, se diventerà un po’ gelosa”.

“Sono di nuovo incinta”: l’annuncio a Verissimo

Ovviamente applausi e auguri anche da parte di Silvia Toffanin per questa bella notizia che arriva dalla bocca di Nina Senicar, una dei suoi tanti ospiti del fine settimana appena trascorso. La showgirl serba, 38 anni, vive a Los Angeles da circa 10 anni con l’attore statunitense Jay Ellis, a cui è legata dal 2015 e che ha sposato nel 2022.

E che presto renderà papà bis. Di lui Nina Senicar dice che è “un uomo molto serio, sempre molto calmo, dà una stabilità enorme, lo amo alla follia e mi reputo molto molto fortunata. Quando l’ho conosciuto non lo cercavo, stavo lavorando, ero molto serena e non ero pronta a trovare l’amore, ma è andata così e sono felicissima”.

Nina Senicar è felice di vivere negli Usa, dove anche lei fa l’attrice. Arrivata in Italia a settembre del 2004 per fare il test all’Università Bocconi di Milano mentre studiava, lavorava per guadagnare qualcosa. E si è ritrovata, così, catapultata nel mondo dello spettacolo “dove mi sono trovata molto bene, grazie a questo popolo stupendo. Mi mancate tanto. Quando mio marito mi ha chiesto di sposarlo, gli ho detto: ‘Sì, però lo facciamo in Italia’”.