Riflettori sempre accesi su Francesco Totti e Ilary Blasi. Le pratiche per il loro divorzio vanno avanti spedite in tribunale. Almeno su questo fronte per ora nulla da segnalare. La storia della coppia è davvero finita. Ma ci sono comunque da dare aggiornamenti importanti che riguardano la loro famiglia, sempre più allargata. La notizia è freschissima.

L’annuncio è arrivato poco fa da Chanel, la figlia 16enne di Totti e Blasi. La ragazza è intervenuta con una Stories su Instagram, la piattaforma social dove è sempre molto attiva. Chanel ha pubblicato un video accompagnato da un messaggio chiaro: “Nuova arrivata”. Seguono immagini sulle note di una canzoncina. Si tratta di una notizia positiva che porterà scuramente molta gioia nella vita della ragazza e non solo.

La famiglia Totti si allarga. L’annuncio di Chanel: “Ecco la nuova arrivata”

Quella di Totti è ormai una famiglia extra large. L’ex calciatore e Ilary Blasi hanno avuto nel corso del loro matrimonio tre figli: Christian che oggi ha 18 anni e si è trasferito in Spagna per giocare a calcio, Chanel di 16 anni e poi c’è Isabel, la più piccolina di 6 anni. Totti ha poi due figli “acquisti”. Si tratta della prole della sua nuova compagna Noemi Bocchi, frutto della precedente relazione della donna con Mario Caucci. Si chiamano Sofia e Tommaso.

Di recente era iniziata poi a circolare la notizia secondo la quale Francesco Totti e Noemi Bocchi fossero intenzionati ad avere un figlio insieme. Un indiscrezione nata da una vecchia intervista di lui, in cui il calciatore (all’epoca ancora sposato con Ilary Blasi) diceva di desiderare una famiglia numerosa. “Vorrei cinque bambini, una squadra di calcetto” era la frase che era rimbalzata qua e là. Ad oggi però non ci sono indizi rilevanti che la nuova coppia abbia in cantiere il progetto di un figlio.

La famiglia di Totti si è comunque allargato da poco. Per dare la notizia Chanel ha deciso di usare il proprio profilo Instagram. La ragazza è molto attiva sui social e c’è chi pesa che potrebbe avere un futuro da influencer. Basti pensare che Chanel conta già mezzo milione di follower.

Adesso ad entrare nella cerchia della famiglia Totti non è un bambino, ma una simpatica capretta. Nel video postato da Chanel si vede la mano della ragazza che dà un po’ di erba al piccolo animale e questa ultima ruminare felice. Sicuramente il piccolo animale porterà tanta gioia a Chanel. Anche per lei, come tutti i ragazzi della sua età, la separazione dei genitori non è una situazione semplice da vivere.