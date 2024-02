“Il piccolo in ospedale”. Ilary Blasi, grande paura in famiglia e l’annuncio ufficiale: “Cosa è successo”

Grande paura per Ilary Blasi e la sua famiglia. A raccontare l’accaduto è stata la sorella Melory che è sposata con Tiziano Panucci e ha due figli, Jolie e John. Protagonista della vicenda è stato proprio il più piccolo nato lo scorso 25 novembre. Il bimbo ha avuto un problema ed è stato necessario portarlo al pronto soccorso. Sono stati momenti concitati, come ha spiegato la mamma.

Melory Blasi, dottoressa in ortottica, ha voluto aggiornare i suoi follower su quanto avvenuto nelle ultime ore: “Abbiamo passato 24 ore in pronto soccorso“. Già ieri, domenica 19 febbraio, il piccolo John stava poco bene e ha vomitato più volte. Poi la sorella di Ilary ha notato una goccia di sangue sul ciuccio e naturalmente si è allarmata e ha portato il bimbo subito al pronto soccorso.

La paura e la corsa in ospedale: come sta il piccolo John

Una volta arrivato in ospedale il bambino è stato tenuto in osservazione: “Essendo piccolo – le parole di Melory Blasi – hanno preferito tenerlo in osservazione visto che comunque un minimo di disidratazione c’era, però poi da quando siamo arrivati in ospedale non ha più vomitato. Gli hanno fatto le analisi, un’eco dell’addome, esame urine e una flebo. Però è andato tutto bene”.

Melory Blasi ha fatto sapere sempre via social con ogni probabilità il piccolo John si è preso una gastroenterite trasmessa forse dalla sorella Jolie. Quest’ultima, infatti, era stata male tra lunedì e giovedì. Inoltre la donna ha informato che il pronto soccorso era pieno di bambini con febbre, vomito e diarrea.

Con una foto in una story Instagram Melory ha fatto sapere che è andato tutto per il meglio: “Ci dimetttono” ha scritto mostrando il viso dell’ultimo arrivato in famiglia: “Ragazzi siamo a casa. John sta bene, l’hanno dimesso, tutto a posto, grazie per i tantissimi messaggi, non riesco a rispondere a tutti purtroppo”. Insomma un bello spavento per Melory e zia Ilary con quest’ultima che sta vivendo giornate particolari in tribunale per la separazione tutt’altro che pacifica da Francesco Totti.

