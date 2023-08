Ad aprile il settimanale Chi parlava di una nuova coppia. Ora le voci sono state confermate: i due famosi stanno insieme. A conferma le foto fatte dai paparazzi e pubblicate dal settimanale Diva e Donna, con i due in chiari atteggiamenti intimi mentre si godono qualche giorno di relax in barca, a Maratea, in provincia di Potenza (Basilicata). Una vacanza alla quale ha partecipato anche la madre di lui.

Pare infatti che proprio in questi giorni ci siano state le presentazioni in famiglia. La coppia è salpata per una vacanza in barca a vela e sta trascorrendo qualche giorno di relax a largo della costa lucana insieme a parenti e amici. Tra questi, come detto, anche la madre di lui, la signora Carla, che pare aver apprezzato molto la nuova fidanzata del figlio.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno insieme

I due protagonisti della cronaca rosa sono Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Il cantante e la giornalista del TG1 si sono conosciuti lo scorso settembre, quando Cremonini era stato ospite del telegiornale della rete ammiraglia per la presentazione del singolo Stella di mare e tra i due sarebbe subito nato qualcosa. I due non hanno alimentato voci e gossip sulla sua storia.

In questi giorni Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno pubblicato alcuni scatti dallo stesso luogo e ovviamente la cosa non era passata inosservata. Quindi in barca anche le presentazioni in famiglia con la signora Carla, la madre di Cesare Cremonini, che sembra aver apprezzato Giorgia Cardinaletti. Pochi giorni fa i due erano a Filicudi e hanno pubblicato alcune fotografie dalla stessa barca a vela.

“Ogni isola una sua luce”, aveva scritto Giorgia Cardinaletti a corredo di uno scatto in cui si intravedeva la figura di un uomo con una t-shirt bianca. Poi, dagli scatti di Cesare Cremonini, i fan avevano capito che si trattava del cantante. Insieme a loro in barca c’era anche il cantante Ultimo. I due artisti hanno suonato e cantato insieme e diverse volte hanno avuto modo di parlare della loro bellissima amicizia.