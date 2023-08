Una vera e propria bomba gossip ha coinvolto un’ex protagonista di Temptation Island. Lei è stata beccata insieme al fidanzato, un uomo ricchissimo, che le avrebbe fatto battere forte il cuore. Sono stati paparazzati insieme, mentre si godono una bellissima giornata estiva nella meravigliosa Sardegna. Si trovavano quindi a mare, intenti a rilassarsi. Ma sono stati trovati dai fotografi e la loro privacy non è stata quindi assolutamente mantenuta.

Lui tra l’altro ha già avuto delle partner famosi. Ma tornando a questa ex protagonista di Temptation Island, è riuscito a trovare come fidanzato un vero e proprio magnate, infatti è decisamente ricchissimo come abbiamo già anticipato. Ma andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e soprattutto chi è lui, dato che in passato è rimasto invischiato pure in una situazione tutt’altro che piacevole con un’ex fidanzata nota al pubblico.

Un’ex protagonista di Temptation Island fidanzata con un uomo ricchissimo

Partiamo subito dalla ragazza, infatti questa ex protagonista di Temptation Island 2019 si chiama Zoe Mallucci. Lei, che si è dunque fiondata tra le braccia di questo fidanzato ricchissimo, era stata tentatrice nel reality show di Canale 5, avendo rapporti stretti con Andrea Ippoliti, ex di Nathaly Caldonazzo. Ora, in questa calda estate 2023, è stata avvistata insieme ad una persona con un patrimonio da sogno, originaria dell’Iran.

Il settimanale Novella 2000 ha annunciato che Zoe Mallucci si è legata al petroliere Hormoz Vasfi, ex partner di Taylor Mega e Sara Croce. Quest’ultima era stata costretta a subire una denuncia per questo motivo: “Ha allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. Il magnate iraniano era poi stato denunciato dall’ex Bonas di Avanti un altro per il reato di stalking.

Zoe Mallucci era stata protagonista anche a Ciao Darwin, prima dell’esperienza a Temptation Island. Lei è anche una modella, nata nel 1998, che ha anche un seguito importantissimo sui social, infatti su Instagram ha circa 228mila follower.