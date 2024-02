Brutto episodio ai danni di Romina Power, ma anche di Albano Carrisi, denunciato proprio dalla donna nelle scorse ore. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la cantante ha deciso di informare i suoi fan di un avvenimento abbastanza delicato che l’ha coinvolta senza che fosse a conoscenza di tutto questo. Qualcuno l’avrà avvisata e lei ha replicato a tono.

Al momento non ci sono prese di posizione ufficiali da parte del cantautore di Cellino San Marco, ma Romina Power ha praticamente parlato anche a nome di Albano Carrisi. Entrambi erano all’oscuro di qualcosa che era stato organizzato, senza che ci fosse il consenso dell’ex coppia. Lei ha mostrato quanto accaduto e ha subito condannato tutto.

Romina Power denuncia fatto contro di lei e Albano Carrisi: cosa è successo

Sul conto di Romina Power e Albano Carrisi è stata riferita una notizia che si è rivelata totalmente falsa. Una pagina che si considera una sorta di fanpage di Al Bano ha condiviso un’informazione non condivisa coi diretti interessati: “Un amore, Romina ed io inviteremo 20 fan per le vacanze del 2024 per divertirci insieme. Se sei interessato, invia un messaggio“.

E Romina ha denunciato tutto: “Essere fan significa stimare un artista, ma questo non deve mai sfociare nell’ossessione o nella divulgazione di menzogne. Diffidate da ciò che viene scritto in pagine non autorizzate perché sono notizie false. Le uniche pagine ufficiali sono il mio profilo e il Romina Power Official Fan Club. Buona giornata!”. E la speranza è che ora altri fan non siano coinvolti in questa sorta di truffa.

Quindi, non c’era mai stata l’autorizzazione di Romina e Al Bano ad invitare dei fan in vista delle prossime vacanze estive. Un’informazione totalmente inventata, che ha lasciato di stucco tutti.