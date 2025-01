Valentina Ferragni operata. La sorella di Chiara Ferragni ha subito un delicato intervento dopo aver vissuto un periodo caratterizzato da paura e preoccupazione. Già qualche tempo fa l’influencer aveva affrontato un’operazione per rimuovere quello che sembrava un semplice brufolo e invece si era rivelato un carcinoma basocellulare. Anche in quell’occasione aveva aggiornato i suoi follower.

“Quattro giorni dopo l’operazione – aveva scritto all’epoca – Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi”. L’intervento andò bene, ma adesso Valentina Ferragni è dovuta tornare sotto i ferri per un altro intervento.

Leggi anche: “Eccomi dopo l’operazione”. Valentina Ferragni con la cicatrice sulla fronte: “State attenti, ecco cosa era”





Valentina Ferragni, nuovo intervento: come sta adesso

Anche in questa occasione Valentina Ferragni ha voluto condividere coi suoi follower l’esperienza che ha appena vissuto. Le è stato infatti rimosso un neo: “Mi hanno fatto un piccolo buco sulla testa e mi hanno tolto qualche capello ma dovrebbero ricrescere e anche il neo dovrebbe essere benigno“. I risultati dell’esame istologico che toglieranno ogni dubbio arriveranno tra una settimana.

L’operazione è stata effettuata con una anestesia locale alla testa. Poi ha messo del ghiaccio per non far infiammare la parte interessata. Oltre a questi dettagli Valentina ha voluto lanciare un messaggio al pubblico. Senza voler allarmare nessuno l’influencer ha invitato tutti ad ascoltare il proprio corpo e cogliere eventuali segnali di allarme: “Controllatevi sempre. La prevenzione e i medici salvano le vite”.

Valentina Ferragni ha fatto sapere di non aver avuto neppure bisogno di antidolorifici, insomma tutto sembra essere andato per il meglio. Anche il compagno Matteo Napoletano ha mostrato vicinanza alla sua fidanzata condividendo una sua foto sul lettino aggiungendo la frase: “Una roccia“.

“Ma quindi si sposano”. La coppia vip italiana verso il matrimonio: lei mostra l’abito da sposa