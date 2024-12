Matrimonio in arrivo per la super vip: la proposta di nozze, con tanto di anello pazzesco, è arrivata. E con un carosello di foto dove il gioiello brilla all’anulare sinistro, annuncia il fidanzamento ufficiale con l’uomo che frequenta da giugno 2023. La popstar e il collega fanno quindi coppia fissa da poco più di un anno ma si conoscono da molto più tempo e voci vicine alla coppia hanno sempre fatto sapere che entrambi avrebbero desiderato costruire una famiglia insieme.

Hanno reso pubblica la loro relazione a dicembre 2023 e a partire da quel momento sui social è apparsa una lunga serie di scatti e dediche d’amore, così come nelle varie interviste che hanno rilasciato non hanno mai nascosto il forte sentimento che provano l’uno per l’altra. In occasione del suo 32esimo compleanno, lei aveva pubblicato una foto in cui definiva il compagno l’amore della sua vita.

“Il per sempre inizia ora”: la popstar si sposa

In un altro post, poi, Selena Gomez scriveva: “Grazie per condividere la tua vita con me, oggi e ogni giorno”. La popstar e il suo Benny Blanco non hanno ancora svelato la data delle nozze, ma l’annuncio su Instagram ha già scatenato fan e amici vip. “Congratulazioni, sono così contenta per voi” scrive la star di The Vampire Diares Nina Dobrev.

E auguri anche da Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. “Sì, sarò la ragazza dei fiori”, il messaggio di Taylor Swift che si riferisce al ruolo che vorrebbe il giorno del matrimonio della sua amica. “Aspetta, mia moglie” il commento di Benny Blanco al post condiviso su Instagram da Selena Gomez.

A corredo degli scatti pubblicati dall’attrice, in cui appare sorridente e stretta al suo fidanzato e sempre con l’anello al dito, la didascalia: “Il per sempre inizia ora”. I due presto marito e moglie si conoscono dal 2015, quando lui ha prodotto due dei singoli di maggior successo dell’album della cantante intitolato “Revival”, “Same Old Love” e “Kill ‘Em with Kindness”. Nel 2019, un’altra collaborazione per la canzone “Can’t Get Enough” e, infine, nel 2023 con “Single Soon”.