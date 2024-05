Mamma per la prima volta: la figlia super vip e a sua volta famosa per il lavoro di modella ha da poche ore dato il lieto annuncio via Instagram. A un anno dal matrimonio ha accolto tra le sue braccia la sua prima figlia. La notizia della gravidanza era arrivata a gennaio scorso dalle pagine di Vogue, dove aveva posato con una serie di scatti. Già sapeva che sarebbe stato un fiocco rosa.

La 25enne e il marito l’avevano scoperto con un classico gender reveal party: “Amo i gender reveal su Youtube e TikTok, anche prima di rimanere incinta, così abbiamo chiesto alla nostra ostetrica di mandare un messaggio con il sesso alla mia assistente, Becca, e abbiamo comprato due petardi, uno rosa e uno blu”, aveva raccontato.

Fiocco rosa: la modella e figlia vip mamma

Sofia Richie e il marito Elliot Grainge sono genitori. Come recita il post dell’annuncio, la loro bimba è nata il 20 maggio scorso e si chiama Eloise Samantha: “Il più bel giorno della mia vita”, aggiunge la neo mamma che pubblica uno scatto in bianco e nero dei suoi piedini.

Ha scoperto di essere incinta “molto, molto presto”, aveva raccontato la figlia del grande Lionel Richie a Vogue parlando del viaggio verso la maternità. “Ero incinta di circa quattro settimane. Ero in viaggio a Milano per la settimana della moda e stavo andando alla sfilata di Prada. Mi sentivo malissimo ma non ci pensavo molto. Pensavo fosse il jet lag”.

Poi, dopo ben 3 test di gravidanza, la notizia della dolce attesa. La modella ha iniziato a uscire con il produttore discografico britannico (suo padre, presidente e CEO di Universal Music Group) nel 2021, dopo la fine della storia con Scott Disick. Una frequentazione iniziata come un’amicizia è poi diventata qualcosa di più: nel 2022, la proposta di matrimonio, una delle poche cose private della loro vita condivisa su Instagram, fino alle nozze, nel sud della Francia. Oggi la famiglia sta per crescere e non potrebbero essere più felici. “Ho sempre sognato una bambina”, aveva assicurato lei a Vogue.