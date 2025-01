Stefano De Martino, la rivelazione ‘da bollino rosso’ su Belen Rodriguez. La storia, fatta di tanti alti e bassi, separazioni e ritorni di fiamma, tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici oggi affermato conduttore continua a far parlare. I due oggi sono separati, ma restano in costante contatto soprattutto per il figlio Santiago.

Ogni tanto, però, i due si lanciano frecciatine e messaggi ‘in codice’. Lo aveva fatto Stefano De Martino chiedendo a due concorrenti di Affari Tuoi se fosse vera la storia della crisi del settimo anno, visto che lui non c’era mai arrivato. E qualche giorno dopo Belen ha fatto riferimento alla fine della storia con lui e al suo malessere durantre il suo nuovo programma su Real Time. Ora

Stefano De Martino e la rivelazione ‘piccante’ su Belen

Naturalmente tanti anni passati insieme non si cancellano. È vero che alla fine a provocare la fine della storia è stato sempre lui. Soprattutto sono stati i tradimenti di Stefano ad essere decisivi per le numerose rotture. Ma l’amore c’è stato, e non solo quello…

I documenti per il divorzio sono stati depositati e ad oggi non c’è alcuna possibilità che Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornino insieme. Ma recentemente il conduttore ha rilasciato al magazine DiPiù alcune dichiarazioni che stanno facendo rumore. Una in particolare è così forte che ci si chiede se l’abbia fatta davvero…

Stefano avrebbe detto: “Ho sposato Belen perché con lei il sess0 era stupendo“. Una frase che da più parti è stata bollata come banale e quasi volgare. Suona strano che proprio adesso, quando il conduttore cerca di allontanare il gossip dalla sua vita, arrivi a dire una cosa del genere. Eppure il titolo così sparato in prima pagina non lascerebbe spazi a dubbi: sembra proprio che l’abbia detto. E voi, ve l’aspettavate?

