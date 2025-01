Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’ex coppia fa ancora discutere. Per anni i giornali di gossip e non solo si sono occupati della coppia più glamour d’Italia. Belli, giovani, ricchi e famosi, la showgirl di origini argentine e l’ex ballerino di Amici oggi apprezzatissimo conduttore hanno avuto una storia d’amore lunga e tormentata. Si sono sposati, si sono lasciati, sono tornati insieme e di nuovo si sono separati.

L’ultima separazione sembra essere quella definitiva – anche se mai dire mai… – ma periodicamente si torna a parlare dei due. Delle loro carriere, sicuramente, ma anche dei loro flirt, veri o presunti. In ogni caso Stefano e Belen restano legati se non altro perché hanno un figlio, Santiago. Sul loro rapporto attuale si è scritto tanto, ma come stanno davvero le cose? Beh, intanto i due non smettono di lanciarsi frecciatine a vicenda…

Leggi anche: “No vabbè, fenomeno, sentite che dice su Belen”. Affari Tuoi, Stefano De Martino: la frecciatina diretta all’ex moglie





Belen lancia una frecciata a Stefano: cosa ha detto nel suo nuovo programma

Recentemente Stefano De Martino, nel presentare una coppia di concorrenti ad “Affari tuoi” ha fatto una battuta: “Sette anni? Ah! Ma è vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato… Non lo so, sono curioso perché non ho mai sperimentato”. Secondo alcuni telespettatori il conduttore sarebbe stato poco elegante e avrebbe potuto evitare. Ma c’è anche chi ha pensato al nuovo programma di Belen, sbarcata su Real Time.

Da poco è iniziato il nuovo show condotto da Belen Rodriguez “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” dove appunto si parla di persone che stanno attraversando un momento difficile della loro relazione. Ebbene secondo alcuni il riferimento di Stefano sarebbe stato proprio a questo. Tuttavia nella seconda puntata la showgirl ha lanciato una frecciatina, a quanto pare diretta proprio al famoso ex.

Parlando con una delle protagoniste della puntata Belen ha detto: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”. Inevitabile pensare proprio alla fine della storia con De Martino, di cui tra l’altro la stessa aveva già parlato da Mara Venier: “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni. Ma la luce piano piano è tornata”.

Gustavo Rodriguez ferito in un’esplosione, dopo un mese la notizia della moglie Veronica