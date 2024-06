“Si sapeva che si sarebbero lasciati”. Temptation Island, la famosa coppia si è detta addio e i fan non aspettavano altro. O meglio, erano preparati al peggio, dopo averli conosciuti abbastanza durante l’ultima edizione del programma. In tanti avevano continuato a seguirli, anche dopo la fine del programma, e in molti erano sicuri che sarebbe andata a finire così. Ancora oggi la loro vicenda sta facendo discutere, il motivo è semplice ed è riconducibile ad alcuni comportamenti del ragazzo, già molto opinabili all’interno del programma.

Il giovane l’aveva lasciata per ben cinque volte nel corso di due anni di relazione. Poi, durante Temptation la ragazza aveva deciso finalmente di pensare solo a sé stessa e lasciarlo di fronte all’Italia intera. Poi, dopo un’estate a lanciarsi frecciatine sui social, avevano annunciato di essersi rimessi insieme a gennaio, durante un’intervista da Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.





Temptation Island, la famosa coppia si è detta addio

I fan a quel punto non ci avevano visto più e avevo previsto che la ragazza avrebbe sofferto di nuovo e che la loro relazione avrebbe visto la fine nel giro di qualche mese. Ed eccoci qui, con l’annuncio di fine storia. Parliamo chiaramente di Francesca Sorrentino e Manuel Maura: i due sembra siano in fortissima crisi, qualcuno dice che si sono lasciati.

Nonostante Manuel avesse dichiarato di essere cambiato e di voler fare sul serio con Francesca, in pochissimi gli avevano creduto. Da diversi giorni, Manuel e Francesca sono completamente spariti dai social e prontamente Amedeo Venza ha confermato che le cose stanno andando malissimo tra la coppia di Temptation Island.

Ommioddio francesca e manuel sono così belli😭 pic.twitter.com/9X0D741vH2 — Sara (@myuniverse_01) December 25, 2023

E adesso sembra quasi una cosa preparata, dopo che Manuel, in passato aveva raccontato di preferire passare le estati da single, poiché così avrebbe avuto più opportunità per uscire e divertirsi. E visto che l’estate è arrivata, beh, a voi le conclusioni.

