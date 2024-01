Dopo l’intervista bomba a Domenica In, Belen Rodriguez ha parlato nuovamente dei tradimenti dell’ormai ex marito Stefano De Martino. È bastato un commento su Instagram ad aprire un nuovo capitolo della storia. “Confermo” ha risposto la showgirl argentina a un commento in cui si parlava del flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Direttamente dall’Argentina, a chi le ha chiesto sui social del flirt tanto chiacchierato tra l’ex e la conduttrice, lei ha risposto così: “Confermo”.

Lo scoop saltato fuori tre anni fa da Alessandro Rosica, sui social l’investigatore social, è stat0 quindi confermato da Belen Rodriguez, che in una story su Instagram lo ha voluto ringraziare pubblicamente. “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole”, ha scritto l’argentina.

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez con Antonella Fiordelisi

Quella tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino era quindi una delle tante da lei scoperte nelle telefonate fatte per capire se suo marito fosse o meno un traditore seriale. Dopo la storia pubblicata da Belen Rodriguez si è parlato anche di un altro flirt che il conduttore avrebbe avuto con un’altro personaggio famoso, Antonella Fiordelisi, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello.

“Una delle tante donne con cui Stefano si è intrattenuto. Ho foto, chat, video. Antonella era single e quindi non c’è problema. Stefano però era impegnato. Senza rancore Stefano, fa parte dei giochi”, aveva scritto Alessandro Rosica lanciando la bomba. L’argomento è tornato sulle cronache rosa dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez su Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino, non solo Alessia Marcuzzi: «Ha tradito Belen anche con Antonella Fiordelisi». L'ultimo scoop 🤷‍♀️ Beh è il solito buongustaio 🤣😂 https://t.co/4jGby3pljX — malena costa (@malenacosta161) January 2, 2024

“Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen – ha scritto Alessandro Rosica – Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire“. E ancora: “Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino. Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia”.