Improvvisa notizia su Belen Rodriguez e questa potrebbe essere la svolta più importante. Possiamo innanzitutto dirvi che non stiamo parlando di un annuncio ufficiale fatto dalla showgirl argentina, che dopo aver sofferto tantissimo in seguito alla separazione da Stefano De Martino, è ritornata ad essere felice insieme a Elio Lorenzoni. E ora ciò che è emerso su di lei è abbastanza incredibile e decisamente inaspettato.

Parlando di Belen, a breve vi diremo tutto su questa svolta privata in arrivo. Intanto, a Sdl.Tv ha rotto il silenzio Gianmaria Antinolfi, ex della sudamericana: “Quando una storia finisce io credo ci siano sempre delle ragioni importanti alla base, per le quali è finita. E per rimetterla insieme è sempre una perdita di tempo. Come quando si rompe un bicchiere, se è rotto è rotto. Non si rimette insieme. Parto sempre da questo presupposto io. Se poi ci provi più di una volta, insomma, alla stessa reazione non corrisponde mai un risultato diverso“.

Belen, svolta in arrivo: cosa è stato detto sull’argentina

A proposito di Belen, tutti stanno parlando di questa possibile svolta in virtù di un’immagine postata dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram ufficiale. Si è trattato di una story che ha raffigurato qualcosa di particolare. Tra l’altro, le ultime affermazioni davanti a Mara Venier a Domenica In troverebbero riscontri da questa sua attività social. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto e perché anche il suo partner sarebbe coinvolto.

Belen ha fatto vedere un animale che ha con sé tre cuccioli, ovvero i suoi tre figlioletti. E questo ha fatto pensare, stando al sito Gossip e Tv, che lei possa essere incinta. O in alternativa, se non fosse ancora in corso la terza gravidanza, sarebbe un indizio per far capire che vorrebbe diventare mamma per la terza volta, come aveva fatto capire a Domenica In. La conduttrice ha avuto Santiago dal matrimonio con De Martino e Luna Marì dalla relazione con Antonino Spinalbese. E ora con Elio potrebbe arrivare il terzogenito.

E anche sulla collega Ilary Blasi sono uscite voci simili. L’ex di Totti la danno in dolce attesa, infatti stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, non avrebbe sciato durante la vacanza con Bastian e questo farebbe intuire che sia incinta.