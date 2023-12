Arrivano nuove considerazioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la rottura e le varie accuse di lei. La showgirl argentina ha infatti ammesso a Domenica In di aver scoperto tanti tradimenti e adesso a parlare è stata una persona che ha conosciuto molto bene la donna. Si è soffermato su quello che è successo e ha detto delle cose molto particolari sull’ex coppia. E nei confronti di lei ha voluto comunque dire cose piacevoli.

Parlando di Belen e Stefano De Martino, lei aveva rivelato: “Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Quando non è andata e le nostre strade si sono divise, ho rincontrato lui, che in realtà c’è sempre stato nella mia vita. Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui. Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento”.

Belen e Stefano De Martino, parla l’ex di lei

A rompere il silenzio è stato un ex di Belen, che prima di concentrarsi sulla separazione di lei con Stefano De Martino ha voluto dedicare delle dolci parole sulla sudamericana: “Ho sempre detto di volere molto bene a Belen. Quando ci incontriamo è sempre un grande piacere. Quindi sono soltanto contento che adesso stia bene“. Ha confermato che ad informarlo dell’accaduto è stata la sua attuale fidanzata famosa, visto che lui non aveva ascoltato direttamente le affermazioni davanti a Mara Venier.

Le dichiarazioni sono arrivate da Gianmaria Antinolfi, che a Sdl.Tv ha aggiunto: “Quando una storia finisce io credo ci siano sempre delle ragioni importanti alla base, per le quali è finita. E per rimetterla insieme è sempre una perdita di tempo. Come quando si rompe un bicchiere, se è rotto è rotto. Non si rimette insieme. Parto sempre da questo presupposto io. Se poi ci provi più di una volta, insomma, alla stessa reazione non corrisponde mai un risultato diverso“.

E Antinolfi spera che davvero Belen possa stare finalmente bene: “Magari questa volta davvero se n’è resa conto e comincerà a pensare un po’ più a se stessa. Io sono molto contento per lei. Glielo auguro. Io posso solo parlare benissimo di lei. Lei è una persona strapiena di energia, con mille argomenti. È giusto che sia felice e che venga valorizzata come deve essere”.