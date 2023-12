Durante la sua intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, Belen Rodriguez ha sganciato diverse bombe di gossip sui tradimenti di Stefano De Martino ed ha addirittura detto di aver ricevuto la conferma da almeno 12 signorine, che ha sentito al telefono. Il presentatore di Stasera tutto è Possibile a Che Tempo Che Fa ha preferito non commentare le confessioni della (quasi ex) moglie.

Durante l’intervista ha replicato a quanto detto dalla sua ex moglie Belen Rodriguez a Domenica In, da Mara Venier, ma la sua risposta è stata molto diplomatica. “Lasciamo dire una cosa, non è una replica la mia, vorrei solo fare una riflessione: quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. C’è chi sente di volerla rendere pubblica e chi no”, aveva detto Stefano De Martino.

Stefano De Martino avvistato con Gilda Ambrosio

“Io ho deciso di rendere pubblica la mia per due motivi: uno per il bene che c’è stato e per il bene che le voglio ancora e il secondo è che Belen è la madre di mio figlio”. Poi, citando Charlie Chaplin, aveva detto: “La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura più larga. Io mi auguro che l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”.

In questi anni Stefano De Martino è stato molto più geloso della sua privacy e dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, per tutte le tre volte, non è mai uscito allo scoperto con qualcuna. I gossip, certo, si sono rincorsi e sono saltati fuori anche nomi di donne famose. Tra queste anche Alessia Marcuzzi, finita al centro del gossip quando Stefano De Martino vestiva i panni di inviato dell’Isola dei Famosi.

Non solo, anche la modella, imprenditrice e influencer Gilda Ambrosio è spesso finita al centro del gossip e sulla lista delle probabili fiamme di Stefano De Martino. I due sono comparsi nel servizio fotografico realizzato da Gente proprio durante quelle stesse ore. Il settimanale mostra il conduttore di Rai 2 a Milano in compagnia di Gilda Ambrosio, che viene definita come “un’amica speciale“. Con lei De Martino è andato a cena in un noto locale poi il resto è rimasto ‘segreto’.