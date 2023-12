Belen Rodriguez, fuori la verità. La nota modella e showgirl argentina ha finalmente deciso di rompere il silenzio nel corso delle ospitate in due dei salotti televisivi più in vista sul piccolo schermo, ovvero quello di Domenica In e quello di Verissimo. Il focus non poteva che restare incentrato sulla rottura del matrimonio con Stefano De Martino, con riferimenti specifici ai presunti tradimenti di lui. Eppure sembra che alcune rivelazioni non siano del tutto congruenti l’una con l’altra.

Le versioni di Belen Rodriguez sui presunti tradimenti di Stefano De Martino non coincidono. Ma cosa è realmente accaduto tra il conduttore e la nota showgirl argentina? Nonostante Belen abbia deciso di rompere il silenzio in merito all’argomento più spinoso, i fan continuano a non avere le idee del tutto chiare. E questo alla luce di quanto riferito dalla showgirl nel corso delle ospitate a Domenica In e a Verissimo.

Ecco dunque inevitabile un breve cenno a quanto riferito davanti alle telecamere dei rispettivi programmi tv. Partiamo da quanto affermato da Belu ai microfoni di Domenica In: “Il nostro matrimonio non è finito per un tradimento, sarebbe stupido, ci sono di mezzo dei figli. Ma la fine del nostro matrimonio è iniziata con i tradimenti“, ha dichiarato la modella nel corso della chiacchierata con Mara Venier. E Belen ha anche aggiunto che la scoperta dei presunti tradimenti sarebbe avvenuto a dicembre 2022.

Eppure ai fan non sfugge nulla, ancor più se gli argomenti diventano spinosi come questo. In molti hanno infatti ricordato che Belen abbia fornito una versione diversa nel corso dell’ospitata del mese di giugno 2023 nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Queste la dichiarazioni di Belu rilasciate in precedenza: “Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Quando non è andata e le nostre strade si sono divise, ho rincontrato lui, che in realtà c’è sempre stato nella mia vita. Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui”.

E ancora: “Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. È una cosa incredibile quella che è riuscito a fare. Il divorzio? Non c’è mai stato. Abbiamo mandato due volte la richiesta ma per due volte è scaduta perché siamo tornati insieme”. Dunque se giugno Belen la verità appariva diversa rispetto al racconto reso da Mara Venier, i fan si chiedono: “Dove è la verità? Perché a giugno dicevi di essere felice e dopo qualche mese hai raccontato di essere stata così male?”.