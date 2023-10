Bruttissima notizia nella famiglia di Paola Perego. Un lutto molto grave ha colpito la conduttrice televisiva, che ne ha parlato con enorme dolore sul social network Instagram. Qui non ha solo scritto un messaggio struggente, commentato da centinaia di utenti, ma anche pubblicato delle foto che la vedono in sua compagnia. Ha condiviso tantissimi anni con lui e ora che non è più possibile incontrarlo, la sofferenza è devastante.

Paola Perego ha dovuto fare i conti con questo lutto terribile, che la sta costringendo a vivere ore indimenticabili in senso negativo. Non potrà mai scordarsi queste giornate da incubo, ma fortunatamente ha al suo fianco vip e gente comune che le sta manifestando tanta vicinanza. Un sostegno fondamentale per provare ad assorbire il prima possibile questa notizia, che inevitabilmente l’ha segnata profondamente.

Leggi anche: “Papà è morto”. Lutto a Uomini e Donne, addio al volto del programma: pubblico in lacrime





Paola Perego, grave lutto: “Non dovevi andartene così”

C’è grande sofferenza nel post di Paola Perego, infatti il lutto l’ha colta di sorpresa a pochi giorni da una nuova sua bellissima esperienza televisiva. A partire dal prossimo 21 ottobre, sarà protagonista come concorrente a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E siamo certi che le sue performance artistiche saranno tutte dedicate a questa persona, che le ha lasciato un segno indelebile. Una perdita di un familiare davvero difficile da accettare.

Paola Perego ha dovuto salutare per sempre un suo amato zio: “Zio, abbiamo condiviso una vita… e ora chi mi chiamerà “gioia”. Chi ci sarà quando avrò bisogno di sfogarmi… Chi mi dirà “fate quello che volete ma non pentitevi” ? Tu ci sei sempre stato… per 30 anni…. E adesso? È troppo grande il vuoto zio…. Come faccio senza di te? La complicità tra di noi era unica e irripetibile….. Non dovevi andartene così……”. E la prima a scriverle è stata la collega e amica Simona Ventura.

Simona Ventura ha commentato: “No Paola, mi dispiace moltissimo”. Faccine tristi e condoglianze sono state fatte anche da Elisabetta Gregoraci, Antonella Clerici e Carolyn Smith. E tanti altri utenti le hanno dato supporto morale.