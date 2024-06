Nuova fiamma per Beatrice Luzzi e no, non è Giuseppe Garibaldi. A far scatenare il gossip la foto di un pranzo in cui, per ammissione di chi era presente, la complicità non è proprio mancata. Lui è uno che non ha certo bisogno di presentazioni, volto molto molto famoso di Mediaset. E dire che, proprio nei giorni scorsi, Giuseppe Garibaldi era tornato alla carica dicendo di essere pronto a tutto, o quasi, per riconquistare il cuore della rossa vincitrice morale del Grande Fratello.

“Ho sbagliato a causa della mia insicurezza e mi sono fatto condizionare, ma io credo in noi e per questo sono venuto da te a Roma due volte: la prima non mi hai voluto vedere; la seconda siamo andati al Colosseo, ma non è bastato. Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla Casa ho un pensiero fisso nella testa: conquistarti”, scriveva Garibaldi.





Grande Fratello, nuovo fidanzato per Beatrice Luzzi?

E ancora: “Tu eri un’attrice, eri lì tra i Vip, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo e un giorno, due. È stato tutto così spontaneo e bellissimo tra di noi. Abbiamo passato un primo periodo perfetto”.

“Il giorno giocavamo con gli altri inquilini, chiacchieravamo ma la notte era tutta per noi per stare vicini e per dirci le parole che solo noi capivamo. Che stupido, che occasione persa. Poi, nelle ultime settimane, nella casa ho provato a cercarti di nuovo, ci siamo in parte ritrovati, ma ormai il gioco era finito, rimanevano poche puntate e sono rimasto con il rimpianto di un desiderio interrotto”.

Desiderio di una storia che sembra destinato a rimanere tale. Beatrice, infatti, sembrerebbe molto molto in sintonia con l’ex direttore artistico di Mediaset Giorgio Restelli, ex di Roberta Capua. Nelle foto in esclusiva pubblicate da RealGossip, i due sono piuttosto intimi e felici insieme: “tanti i sorrisi e gli sguardi complici, raffreddati solamente alla vista del fotografo una volta fuori dal locale”.