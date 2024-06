Coming out di una delle attrice della serie tv più amata del momento. Di recente l’artista si è rivolta a Instagram per celebrare il mese del Pride a modo suo, aggiornando il suo stato sentimentale nella didascalia di un post che conteneva immagini LGBTQIA+. “Amo una donna, a voce alta e con orgoglio”. Un messaggio chiaro che punta sulla necessità di parlare apertamente del proprio orientamento sessuale.

Molti dei co-protagonisti della famosa serie di Netflix si sono affrettati a commentare il post della collega e a celebrare a loro modo la gionata dedicata al Pride. Tra queste l’attrice di Penelope Featherington, Nicola Coughlan, e la star che veste i panni di Anthony Bridgerton, Jonathan Bailey, ognuno dei quali ha commentato con le emoji del cuore.

L’attrice di “Bridgerton” Jessica Madsen fa coming out

Joanna Bobin, che interpreta la madre sullo schermo di Madsen, Lady Cowper, ha scritto: “Vai piccola! Ti amo”, mentre Hannah Dodd, che interpreta Francesca Bridgerton, ha aggiunto: “Ti amo” insieme a un’emoji a forma di cuore giallo. Non è la prima volta che Jessica Madsen parla apertamente della sua sessualità e in generale di questa importante tematica. Lo scorso anno aveva condiviso in un post su Instagram spiegando che la bisessualità non è una fase di confusione, ma una parte autentica della sua vita.

Nel suo recente post, ha utilizzato hashtag come #pride e #loveislove, sottolineando l’importanza di celebrare l’amore in tutte le sue forme. Un bel messaggio di inclusività e accettazione in cui tanti fan si sono rivisti. Jessica Madsen, veste i panni di Cressida Cowper nella celebre serie tv di Netflix Bridgerton.

Jessica Madsen è un’attrice inglese. Nasce a Londra, ma cresce a Surrey. Classe 1992, è del segno zodiacale dell’Ariete. Frequenta la Notre Dame Preparatory School a Cobham. Poi si iscrive alla Guildhall School of Music and Drama, dove si laurea nel 2013. Tra i primi progetti televisivi a cui prende parte ci sono la miniserie Breathless in cui interpreta Miss Roper nel 2013, Storie in scena nel 2014, Babylon dove è Nina, sempre nel 2014 e Holby City in cui interpreta Minty Colquhoun nel 2015.

Recita in Mr Selfridge nel ruolo di Polly Maxwell Taylor. Il 2017 è tempo per un corto: The Fowl. Sempre nel 2017 la vediamo in Tina and Bobby nel ruolo di Jenny Squibb/Jenny Cox; in Leatherface nei panni di Clarice e presta la voce per il personaggio di Jessica Miller nel videogioco Need for Speed: Payback. Nel 2019 è Annie Knox in Dark Light e Becky in Rambo: Last Blood. Infine, dal 2020 entra nel cast di Bridgerton per la parte di Cressida Cowper.