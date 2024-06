Giulia Stabile offesa dagli hater, arriva la risposta. Negli ultimi anni la ballerina ha saputo evolversi dopo la vittoria ad Amici. E così sono stati diversi e numerosi i suoi impegni: dal 18 settembre 2021 conduce il talent show in onda su Canale 5 “Tú sí que vales“. Ha anche condotto il programma “Fai un gavettone“, in onda sulla piattaforma Witty TV. Dal 2021 conduce “Intervista Stabile” per la piattaforma web Witty TV.

Da qualche tempo Giulia Stabile è tornata ad Amici dove lavora come ballerina professionista. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la ballerina ha avuto una relazione con Sangiovanni, cantante anche lui passato dall’esperienza nel programma di Maria De Filippi. Recentemente, però, Giulia è stata accostata a Holden, ma solo come amica. Poi è uscito fuori il nome di Manu Rios…

Le offese degli hater sui denti e la risposta di Giulia Stabile

A pochi giorni dal suo 22esimo compleanno Giulia Stabile ha deciso di intervenire sui social per lanciare un messaggio. O meglio per rispondere a tutti coloro i quali non hanno meglio niente di meglio da fare che offenderla per quello spazio tra i suoi denti che si chiama ‘diastema‘. Lei stessa ha voluto parlarne mettendo a tacere le malelingue.

“22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema. Che non chiuderò mai”. Con queste parole la ballerina ha voluto fare chiarezza con un post in cui compare sorridente con lo spazio tra i denti in bella vista: “Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento” prosegue Giulia.

“Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti – dice ancora la ballerina – ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica. E non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”. Insomma gli hater si mettessero l’anima in pace, Giulia Stabile non ha alcuna intenzione di cambiare il suo… sorriso unico e speciale.

