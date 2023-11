Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia dal 2021. Hanno avuto i loro alti e bassi ma negli ultimi tempi sembrava serena la situazione. Fino a quando Fabrizio Corona ha sganciato una bomba gossip all’improvviso. Qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi ha bollato come senza più speranza la storia d’amore nata sotto i riflettori del GF Vip. Stando a quanto da lui riportato sul sito Dillinger News, Pierpaolo Pretelli avrebbe già fatto i bagagli e a breve dovrebbe lasciare la casa in cui ha vissuto negli ultimi anni con la fidanzata e collega.

Sempre Fabrizio Corona ha inoltre insinuato che tra i due non ci sarebbe stato mai nulla e che avrebbero costruito la loro storia solo per contratti e visibilità: “Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria”.

Giulia Salemi, cosa sta succedendo con Pierpaolo Pretelli

I dirette interessati, che per la cronaca sono pronti a debuttare come conduttori in Ex on The Beach, non sono intervenuti su questa voce. Ma una foto insieme scattata in un cinema di Milano poco tempo dopo e le parole della mamma di lei sembravano aver spazzato via questo rumor sui Prelemi. Ma nelle ultime ore Deianira Marzano ha fatto sapere che persone vicine alla coppia le avrebbero riferito che Pierpaolo Pretelli sarebbe alla ricerca di un appartamento in cui trasferirsi.

“Quello che so tramite persone vicine a loro è che la coppia ad oggi non sta insieme e lui dovrà trovare un appartamento quindi mio malgrado i dadi sono tratti. I diretti interessati stanno capendo come affrontare tutto”. Ma non è tutto perché nella Storia successiva l’esperta di gossip social condivide lo screenshot del gruppo che Giulia Salemi ha con i suoi fan e dove lascia chiaramente intendere che sta vivendo un momento difficile con il fidanzato.

“Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha in tasca la verità su tutto…Noi la stiamo ancora cercando”. Da queste parole si capisce che i Prelemi stanno cercando di capire che direzione dare alla loro relazione. La speranza dei fan è che si tratti di un allontanamento momentaneo e che la coppia possa tornare più unita e affiatata di prima come già successo in passato, quando la crisi era stata superata.