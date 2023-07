Giulia De Lellis è un’influencer diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, seguitissimo dating show in onda su Canale 5 e poi la prima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio al fidanzato Andrea Damante, arrivato dopo aver scoperto i numerosi tradimenti, l’ex corteggiatrice ha scritto il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! edito da Mondadori. Dopo la relazione con Damante, è stata fidanzata con il cantante Irama, Andrea Iannone, motociclista già ex fidanzato di Belen Rodriguez, e da un paio di anni è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della nota famiglia Beretta, storica produttrice di armi.

Grazie all’attenzione ottenuta entrando nel mondo dei reality, Giulia De Lellis è oggi una delle influencer più seguite d’Italia. Il suo profilo Instagram conta oltre 5 milioni di follower. Su Instagram promuove e sponsorizza numerosi prodotti e una serie di tutorial su come truccarsi. Da qualche giorno l’influencer si trova in vacanza in Israele insieme al fidanzato e in queste ore è finita al centro della bufera. Ma vediamo cosa è successo.

Giulia De Lellis, polemica per il viaggio in Israele

L’influencer romana sta documentando sui social il suo viaggio in Israele e ha mostrato anche l’incontro speciale con il Presidente di Stato, Isaac Herzog. E tra i commenti delle foto pubblicate si leggono centinaia di critiche: “Vergognati veramente, andare a farti la bella vacanza in un paese in cui stanno massacrando migliaia di gente innocente, e fai pure i post in collaborazione con l’Unicef, vergognati solo“.

“Vergognati. Supporti l’apartheid ma dubito che tu sappia cosa voglia dire la parola apartheid“, “Palestina libera. Sei una poveretta“. Giulia De Lellis è stata sommersa dagli insulti. “Che vergogna… come farai a tornare dalle tue nipoti sapendo di supportare Israele che uccide ogni giorno bambine e bambini innocenti, ma davvero? E la notte riesci anche a dormire con sta coscienza sporca che ti ritrovi … Quanto sei caduta in basso…”

Il fatto che si stia parlando così poco dello schifo combinato da Giulia De Lellis e consorte, che ha perso solo mille followers. È il momento di sensibilizzare su tematiche vere, se girate la faccia o ignorate o minimizzate, SIETE PARTE DEL PROBLEMA pic.twitter.com/LLLKoDlB3T — Marti 🌷 (@martiraranans) July 27, 2023

Un account Instagram ha commentato con un video il viaggio di Giulia De Lellis, ricordando la situazione politica del Paese. “Qui, insieme alla mamma di lui, si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’IDF (Israel Occupation Force), l’esercito di un regimen di apartheid e da oggi dichiarata dittatura fascista”, spiega @karem_from_haifa sui social, parlando anche della probabile visita della coppia a titolo lavorativo, visto che la famiglia di Carlo Beretta è una storica produttrice di armi. Sembra che in queste ore Giulia De Lellis abbia perso più di 2mila follower.