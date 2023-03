La notizia è di quelle clamorose, infatti la coppia vip dopo voci incontrastate che parlavano di una crisi profonda e dell’imminente separazione, potrebbe addirittura convolare a nozze. Tutto si è saputo all’improvviso, quando lei ha postato una foto con una didascalia molto specifica. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, che potrebbe essere in procinto di organizzare il suo matrimonio. Successivamente è stata la stessa influencer a spiegare tutto nei dettagli, come riportato dal sito Leggo.

Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Giulia De Lellis, pronta per un possibile matrimonio con il suo compagno. Si era vociferato con forza di una rottura non troppo lontana tra i due, con la ragazza pronta a fiondarsi nuovamente tra le braccia dell’ex famoso Andrea Damante. Ma innanzitutto è stata prima smentita la crisi e poi è stato scritto: “Oggi stiamo scegliendo l’anello“. E vediamo cosa ha detto l’ex gieffina, una volta che i fan erano esplosi di gioia per la notizia stellare.

Giulia De Lellis, arriva il matrimonio? La verità

Dunque, Giulia De Lellis si è ripresa con il suo partner all’interno di una gioielleria e si è quindi parlato a gran voce di matrimonio in vista. Anche perché lei aveva scelto quella frase inequivocabile, ma in seguito sarà stata sicuramente bombardata di messaggi in direct da parte dei suoi follower, che volevano sapere davvero tutto. E la giovane ha esaudito i loro desideri, infatti ha spiegato come stiano realmente le cose e perché abbia voluto scegliere come didascalia proprio quelle parole importanti.

Entrando nello specifico, Giulia ha in seguito non confermato la possibilità che le nozze siano ad un passo. Infatti, l’anello in questione doveva essere una sorta di regalo personale che si è fatto il suo partner Carlo Beretta. Non c’è stata quindi la proposta ufficiale all’influencer, che però potrebbe anche aver lanciato un primo messaggio in questa direzione. Non è da escludere che in futuro possano veramente pensare ai fiori d’arancio, dato che il loro amore è immenso, come si evince dalle foto romantiche della coppia.

Dopo aver lasciato Damante, Giulia De Lellis aveva avuto una breve relazione amorosa con Andrea Iannone prima di innamorarsi di Carlo Beretta. Nonostante le indiscrezioni negative, i due sembrano essere più affiatati che mai e un matrimonio futuro non sembra più essere un’utopia.