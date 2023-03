“Si sono lasciati”. Addio vip, la coppia italiana è scoppiata. Matrimonio finito: “Lui è andato via da casa”

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano. È arrivato al capolinea il matrimonio tra l’affascinante attrice e il noto regista che si erano conosciuti e innamorati sul set del film “Tutta la vita davanti” del 2007. Qualche tempo fa la stessa Micaela aveva rivelato quel primo incontro: “Mi dicevo: ‘Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà’.

Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: ‘Sonia sei tu’, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia”. Nonostante la differenza di età, lui ha 59 anni lei 44, tra i due è nato l’amore e si sono sposati il 17 gennaio del 2009, giorno del compleanno dell’attrice, a Livorno. Un matrimonio felice che ha visto la nascita di due figli, Jacopo nel 2010 e Anna nel 2013. Poi c’è stata una crisi nel 2018 con separazione.

L’ultima intervista di Micaela, poi la fine: lui ha lasciato casa

Già nel 2018 c’era stata una rottura tra i due. Il regista era stato paparazzato mentre lasciava il tetto coniugale in lacrime. Le foto pubblicate da “Diva e donna” mostravano un insolito Paolo Virzì. Poi a febbraio la crisi sembrava rientrata, i due ci hanno riprovato. Ancora una volta, però, è il magazine a dare l’annuncio ufficiale: il matrimonio tra il regista e Micaela Ramazzoti è finito.

Secondo quanto riportato dal magazine Paolo Virzì ha lasciato la casa che condivideva con Micaela Ramazzotti per andare ad abitare poco distante. Il pensiero va ai figli Jacopo (13 anni) e Anna (10) ai quali evidentemente il regista vuole rimanere vicino.

Proprio poco tempo fa nel corso di un’intervista Micaela Ramazzotti aveva speso per il marito parole che non lasciavano presagire nulla di tutto ciò: “Paolo è un uomo meraviglioso, un grande padre per i nostri due figli. È la fortuna della mia vita. Paolo è figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un forte senso di responsabilità verso la famiglia. Accanto a lui mi sento una donna amata“. Dopo la prima crisi del 2018 stavolta tra i due sembra davvero finita.

