Doccia fredda per i milioni di fan di George Clooney e Amal Alamuddin. Sono loro stessi ad averlo dichiarato alla stampa: non aspettano il terzo figlio. Come ricorderete, la notizia in pochi giorni ha fatto il giro del mondo, secondo cui l’avvocato specializzato in diritti umani sarebbe di nuovo in dolce attesa, ma pare non ci sia nulla di vero. A diffondere la fake new è stato il Daily Mail. Poche volte i tabloid si sbagliano in questi casi, ma forse stavolta ha fatto affidamento su una fonte errata.

George Clooney e Amal Alamuddin ci hanno messo un po’ prima di smentire, a dire il vero, perché se la notizia è circolata il 30 luglio la smentita è arrivata solo nelle ultime ore. Nel gossip di fine luglio si è mormorato del terzo figlio in arrivo per George e Amal Clooney, già genitori di due gemelli. Non solo, nella notizia di parlava anche di primo trimestre già superato, quindi la Alamuddin sarebbe incinta di almeno quattro mesi.

Ma non è finita: perché era giunta voce anche del fatto che la coppia avesse dato la notizia agli amici lo scorso 4 luglio. Non sono spuntate delle foto della moglie di George Clooney incinta, però, anzi è arrivata una bella smentita. La fonte del Daily Mail è stata smentita da un rappresentante della coppia, che a U.S. OK! ha fatto sapere che non c’è nessun terzo figlio in arrivo.





George e Amal a questo punto hanno deciso di replicare a questo falso gossip raccontando la loro verità. La famiglia non si allargherà fra pochi mesi, i gemelli Ella e Alexander non avranno un fratellino o una sorellina a breve. George Clooney e Amal hanno smentito i rumors sul terzo figlio.

Naturalmente nulla spinge a credere alle fonti che hanno spifferato tutto, in questo caso. Certo è che la coppia potrebbe aver smentito solo per tenere lontani paparazzi e giornalisti, per far sì che la moglie di George Clooney trascorra i primi mesi in tutta tranquillità. Insomma, i fan continuano a sperare.