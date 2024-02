Purtroppo la notizia peggiore per i fan sarebbe ormai da ritenersi quasi ufficiale. La coppia di vip si è lasciata definitivamente, stando alle ultime indiscrezioni. Ci sono dei segnali che confermerebbero la rottura totale, in particolare lui si è mostrato in un modo tutt’altro che positivo e questo ha fatto immaginare che il suo stato d’animo sia decisamente molto negativo.

Ma anche lei aveva lanciato un primo allarmante segnale proprio alcuni giorni fa. Adesso si sarebbe arrivati alla conclusione che la coppia vip si sia lasciata una volta per tutte. Parlando del giovane, è un noto attore amato da tantissime persone che ha preso parte proprio ad una premiazione per il suo nuovo film in cui è protagonista. E proprio in questa circostanza è stato beccato in una maniera non straordinaria.

La coppia dei super vip bellissimi si è lasciata dopo meno di un anno insieme

La loro relazione sentimentale non è durata affatto molto. Infatti, la coppia vip che ora si è lasciata era stata vista insieme per la prima volta meno di un anno fa (marzo 2023). Erano comunque apparsi l’uno al fianco dell’altra anche recentemente, in particolare in occasione dei Golden Globe 2024, ovvero poco più di un mese fa. Ma lui alla premiazione del film Dune: Part Two, svoltasi in Corea del Sud nella capitale Seul, non è parso in gran forma.

L’addio riguarda Timothée Chalamet e Kylie Jenner. The Mirror ha scritto: “Lui era stanco e stufo“. E a quanto pare il suo comportamento deriverebbe dalla fine della storia d’amore con la ragazza. Lei, sexy personaggio tv nonché imprenditrice originaria degli Stati Uniti, ha anche postato solamente Happy V Day in occasione di San Valentino senza però citare l’attore, che probabilmente non era già più il suo fidanzato. Si aspettano comunque eventuali comunicazioni dai diretti interessati.

Kylie Jenner Goes On Solo Date Without Her Boyfriend, Timothee Chalamet In Black Dress https://t.co/tenRBblp8n — The.KeneEyimegwu (@eyimegwuekene) February 23, 2024

Chalamet, 28 anni, è famoso per il ruolo di Elio Perlman nella pellicola Chiamami col tuo nome, quando ha anche ricevuto la candidatura all’Oscar. Ma poi ha lavorato anche in film rilevanti come Un giorno di pioggia a New York, Piccole donne, Dune e Willy Wonka. Jenner è nota invece per il reality Al passo con i Kardashian.