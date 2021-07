A soli due giorni dalla vittoria dell’Italia a Euro 2020 contro la favorita Inghilterra, il giocatore della Nazionale e Juventus Federico Bernardeschi sposa la fidanzata Veronica Ciarpi, conosciuta per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello.

Uscita dalla casa è stata per un periodo inviata della trasmissione Pomeriggio 5, ha anche preso parte ai film ‘’I soliti idioti’’, ‘’Una cella in due’’ e ‘’Operazione vacanze’’, poi ha scelto di fare un passo indietro e di vivere lontana dai riflettori. Nel 2016 il fidanzamento con Federico Bernardeschi, poi una pausa e il ritorno di fiamma con l’arrivo della figlia Deva, nome scelto proprio da Veronica.

“Mia figlia si chiama Deva, – aveva raccontato Federico Berbardeschi – un nome che ha voluto la mia compagna. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome indy, che significa ‘dea della luna’. Quando me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì”.





La coppia è arrivata in chiesa nel pomeriggio di martedì 13 luglio, nel duomo di Carrara. Come raccontato da Estate in Diretta, Veronica Ciardi è arrivata al duomo insieme al fratello ma Bernardeschi era in ritardo quindi l’auto è ripartita in attesa dell’arrivo in chiesa del calciatore.

Un piccolo imprevisto. “No, la sposa deve andare via”, spiega Roberta Capua dallo studio. “Non può arrivare prima”. E infatti l’inviato mostra poco dopo l’auto che si allontana in attesa dello sposo. Federico Bernardeschi, abito grigio e sciarpa bianca intorno al collo, arriva una ventina di minuti di ritardo a bordo di un Land Rover scuro e la piazza lo ha accolto con cori e applausi. Poi l’arrivo di Veronica, emozionatissima a braccetto con il fratello, vestita di bianco con il velo a coprirle il volto.