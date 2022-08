“Purtroppo è successo”. Federica Panicucci, la brutta sorpresa proprio all’inizio della vacanza

Per Federica Panicucci disavventura in vacanza.. La conduttrice televisiva ha voglia di godersi questi giorni di meritate ferie, prima di tuffarsi nuovamente nel duro lavoro di Mattino Cinque. Ma non è andato tutto alla perfezione e quindi lei ha deciso di informare i suoi follower di quanto successo. Nel corso di alcuni video, postati attraverso Instagram stories, si è fatta vedere in compagnia del compagno Marco Bacini mentre erano a cena e ha rivelato tutti i dettagli negativi.

Non poteva certamente cominciare peggio questo suo viaggio all’estero per Federica Panicucci, precisamente alle isole Maldive. Una disavventura in piena regola per lei, che non credeva di iniziare la vacanza con grosse difficoltà. Ha voluto sfogarsi con i suoi numerosi ammiratori, che sicuramente l’avranno contattata in privato per esprimerle vicinanza e supportarla. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo a lei e al suo partner e come si è conclusa questa brutta esperienza.





Federica Panicucci, disavventura in vacanza alle Maldive

Nel pomeriggio di lunedì primo agosto Federica Panicucci ha fatto il punto della situazione, legato alla sua partenza per le isole Maldive. E subito ha cominciato a soffermarsi su una disavventura, che ha rischiato di rovinarle del tutto la vacanza. Non è successo nulla di particolarmente grave, che possa aver messo in pericolo lei e Marco Bacini, ma non sarà stato ugualmente facile per lei affrontare quei momenti. Una vicenda che ovviamente sperava di non dover vivere in prima persona.

Attraverso i social Federica Panicucci ha annunciato che la sua valigia, con all’interno tutti gli abiti che avrebbe dovuto indossare, non era purtroppo giunta a destinazione quando loro avevano già raggiunto le Maldive. E per un giorno e mezzo non ha potuto utilizzare i suoi vestiti: “Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio. Qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bello, meraviglioso, tranne che ieri noi siamo atterrati alle 10 e le nostre valigie no”.

Infine, Federica Panicucci ha detto: “Le nostre valigie sono poi arrivate alle 2. Quindi, sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient’altro. Ho trovato appena arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove stiamo, e praticamente sono stata con quella. Poi però la valigia è finalmente arrivata e dentro c’era tutto quello che avevo messo”.

