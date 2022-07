Finalmente è stata fatta chiarezza sul rapporto tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Ed è stata proprio la conduttrice televisiva a venire allo scoperto e a informare i suoi fan di quanto sta accadendo nella coppia. Infatti, nelle ultime settimane sono circolate diverse voci su una presunta crisi o addirittura rottura tra i due. Il partner della presentatrice Mediaset è infatti stato assente nelle attività social della donna e subito c’era stata massima preoccupazione da parte dei fan.

Adesso, forse proprio perché stava leggendo indiscrezioni su indiscrezioni, Federica Panicucci ha chiuso il cerchio dicendo tutto su di lei e Marco Bacini. Intanto, Federica è stata criticata nelle ultime ore per una foto. Infatti, è distesa a bordo piscina e indossa un bikini blu. E tra i tanti commenti al post, anche quelli di fan poco convinti della veridicità della foto: “Ma ha le dita dei piedi a martello? O è la posizione?”, “Va bè…ma ti hanno allungato un po’ troppo”, “è sfuggito di mano il filtro che allunga”.





Federica Panicucci e Marco Bacini, lei smentisce la crisi

Una grossa novità su Federica Panicucci e Marco Bacini è arrivata qualche ora fa. Come ha ricordato il sito La Nostra Tv, lei è andata in vacanza alle Maldive in compagnia dei suoi figli ma pare senza la presenza del compagno. E anche a Forte dei Marmi, dove si è goduta momenti indimenticabili estivi, sembra che non ci fosse stato Marco. Adesso la conduttrice tv ha dato vita ad alcune storie sul suo profilo Instagram e la verità dei fatti è venuta definitivamente a galla.

Federica Panicucci è apparsa sui social e al suo fianco è spuntato pure Marco Bacini. E lei in maniera quasi indiretta ha smentito categoricamente le voci di crisi: “Non posso farvi vedere come sono vestita, non posso farvi vedere la scena, però posso farvi vedere che non sono sola perché con me c’è Marco”. Quindi, non c’è alcuna separazione in arrivo. Il legame sentimentale tra i due è ancora più che presente e tutti i rumor emersi nel recente passato sono stati ufficialmente rispediti al mittente.

Per quanto riguarda il suo privato, Federica Panicucci è stata sposata con Marco Fargetta. Con lui si è unita in matrimonio nel 2006 ma la relazione è durata dal 1995 al 2015. Dalla loro unione sono nati due figli. L’anno dopo l’addio a Fargetta ha conosciuto e si è fidanzata con Marco Bacini. La loro relazione dura dunque da sei anni ed è destinata a proseguire ancora a lungo.

Federica Panicucci al mare, ma stavolta non arrivano solo complimenti: “Si vede…”