Federica Panicucci bikini, splendida a quasi 55 anni. La conduttrice si sta godendo l’estate a Forte dei Marmi dopo una stagione televisiva impegnativa e in vista di nuovi progetti sempre sul piccolo schermo. Oltre a Mattino Cinque sarà infatti alla guida di Back to school su Italia1.

Ma ora, dopo la fuga alle Maldive e in attesa che la stagione televisiva riprenda a pieno ritmo con l’inizio di settembre è ancora tempo di mare, sole e relax per la presentatrice. E anche di aggiornamenti su Instagram, dove spesso condivide foto che fanno impazzire i suoi tanti fan.





Federica Panicucci bikini: “La foto è ritoccata”

Che Federica Panicucci abbia un fisico invidiabile è cosa nota. E dire che, secondo quanto raccontato da lei stessa, non sta seguendo una vera e propria dita per mantenere il suo fisico sempre snello e tonico: “Non credo alle diete ma all’educazione alimentare”, ha raccontato ammettendo però di stare attenta agli alimenti come fritti, alcolici e dolci.

Tra i suoi segreti, dunque, c’è la moderazione e certamente anche l’allenamento. La conduttrice frequenta spesso la palestra, impegnandosi almeno 3 volte a settimana in un buon allenamento fra cardio e pesistica. E i risultati si vedono: il bikini di Federica Panicucci e da 10 e lode. Ma l’ultima foto ha sì ricevuto un’infinità di complimenti come al solito ma ha generato anche sospetti di filtri e ritocchi.

Federica Panicucci è distesa a bordo piscina e indossa un bikini blu. E tra i tanti commenti al post, anche quelli di fan poco convinti della veridicità della foto: “Ma ha le dita dei piedi a martello? O è la posizione?”, “Va bè…ma ti hanno allungato un po’ troppo”, “è sfuggito di mano il filtro che allunga”, “Si vede lontano un miglio che la foto è finta”, “Ma pensa che la gente non se ne accorga?”, hanno scritto alcuni. Ma magari confondono solo Photoshop con la prospettiva della foto.

