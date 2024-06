Svelato il sesso del bebè della compagna di Fabrizio Corona. Come molti sanno l’ex re dei paparazzi ha trovato da qualche tempo l’amore con la fidanzata Sara Barbieri. Lei è una modella e ha 26 anni in meno di lui (24 contro 50, ndr). Attualmente i due vivono, col figlio di Fabrizio, Carlos, a Milano. Sara ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie e per gioielli e abbigliamento.

All’inizio del 2024 si era parlato di una rottura tra i due e Sara Barbieri scrisse sui social: “La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno”. Poi la giovane aveva affermato di non credere alle vendette e che la soluzione migliore fosse andare avanti e non arrendersi mai anche quando “Le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’”. Poi però tutto è rientrato. E adesso si scopre il sesso del bebè in arrivo.

Spoilerato il sesso del bebè in arrivo: grossa delusione per Corona

È stato Alessandro Rosica a dare la notizia in anteprima: “Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza” ha scritto l’esperto di gossip. Insomma dopo Carlos arriverà un altro maschio a casa di Fabrizio Corona. Proprio l’ex re dei paparazzi pochi giorni fa aveva rivelato: “Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno”.

Ora Rosica lancia anche una frecciata a Fabrizio Corona: “In anteprima vi dirò che è un bel maschietto, fonte affidabilissima. Spero che (Fabrizio Corona, ndr) possa fare meglio di ciò che ha fatto prima”. Sulla data di nascita del piccolo lo stesso Corona aveva fatto sapere, con la sua consueta modestia: “So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù”. Dovrebbe dunque essere un Capricorno.

E per quanto riguarda i nomi? Nel caso fosse una femminuccia, ci sarebbe già il nome: “Si chiamerà Dea Vittoria“. Ma stando a quanto riportato da Alessandro Rosica Fabrizio Corona e Sara Barbieri avranno un maschio e così se non ve ne bastava uno preso potremo avere anche un altro Fabrizio Corona, Junior per la precisione…

