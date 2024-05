Auguri e figli maschi, anzi no. Fabrizio Corona, già padre del 22enne Carlos Maria, nato dalla lunga relazione con Nina Moric vorrebbe una femminuccia. Infatti, come abbiamo scritto giorni fa, il re dei paparazzi diventerà padre per la seconda volta, a 50 anni. La mamma è la 24enne Sara Barbieri.

Contro i pronostici, dettati dalle reciproche e rancorose dichiarazioni di Corona e Nina Moric nel corso degli anni, la coppia di futuri genitori ha ricevuto la benedizione della stessa show girl croata. Frattanto, intervistato da Novella 2000, lui dichiara anche di essere a conoscenza della data in cui dovrebbe venire alla luce.

“Nel giorno di Gesù…”

Il bambino/la bambina sarà un capricorno, se i calcoli sono esatti: “So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù” racconta Fabrizio Corona, in uno slancio di quelle manie di grandezza che lo hanno reso noto. C’è di più: i due futuri genitori hanno anche già ipotizzato dei nomi da dare al nascituro. Nel caso fosse una femminuccia, ci sarebbe già il nome: “Si chiamerà Dea Vittoria“. Un nome impegnativo, quasi solenne. Ma se fosse un maschietto? Ecco al replica: “Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno”.

Foto: Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Foto: Fabrizio Corona e Sara Barbieri e, a destra, Nina Moric

Il problema dell’età

Il colloquio non poteva toccare il tema dell’età, e non ci riferiamo ai 26 anni di differenza tra il fotoreporter e la compagna, ma al divario anagrafico che vi sarà tra lui e il figlio/la figlia. Ma Corona ha una risposta anche per questo: “Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos. Tutto torna no?”.

Torniamo ora al primo figlio della coppia Corona e Moric: come ha preso il lieto annuncio? “Carlos è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro“, ha dichiarato l’imprenditore.