“Ma è una presa in giro?”. Dall’ultimo Grande Fratello a Temptation Island, la scoperta è choc per il pubblico: “Ecco cosa ci va a fare”. Si è appena saputo e i fan impazziscono. Ma andiamo con ordine, molti ricorderanno la faccenda che ha tenuto col fiato sospeso al Grande Fratello 2023. In casa c’era Anita, che sin dal principio del reality ha professato questo suo grande amore per Edoardo.

Il ragazzo alla fine è anche andata a trovarla più di qualche volta, facendo sognare i telespettatori di Alfonso Signorini. Poi il colpo di scena quando in casa entra Alessio Falsone che fa perdere completamente la testa ad Anita. I due alla fine si fidanzano ufficialmente e contestualmente la ragazza molla Edoardo in diretta nazionale, spaccandogli il cuore di fronte a milioni di italiani a guardare.





Le cose tra Anita e e Alessio sono andate avanti per qualche mese e soltanto adesso i due hanno fatto sapere di essersi lasciati: “Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo”.

E ancora: “Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”. Eppure nel cuore di milioni di italiani è restato lui: Edoardo. E qui la notizia clamorosa: è stato lui ad essere stato scelto per un reality.

A riguardo Deianira Marzano ha fatto sapere che i due si sarebbero risentiti ma non ancora visti. Stessa info rimbalzata anche da Amedeo Venza, che racconta: “L’ex di Anita ha fatto i casting per Temptation Island“. Ora, non ci resta che attendere e capire se l’uomo andrà da solo o con Anita, nel caso. Quell’evenienza farebbe ridere non poco, ma anche appassionare!

