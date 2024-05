Nuova vita per il famoso vip. Dopo aver scontato la sua pena l’ex re dei paparazzi ha potuto riavere il suo passaporto e annunciato che presto lascerà l’Italia per volare negli Stati Uniti. Ma molto più l’imprenditore ha un nuovo amore, Sara Barbieri, che presto lo renderà padre per la seconda volta. A 21 anni dalla nascita del primo figlio, Carlos, avuto da Nina Moric, un’immensa gioia dopo l’ennesimo periodo non facile.

Proprio il primogenito, infatti, lo aveva fatto preoccupare finendo ricoverato in una clinica svizzera a causa del suo precario stato di salute mentale. Ora il settimanale Chi fa sapere: “Fabrizio Corona a 50 anni diventa papà per la seconda volta. Sara Barbieri, la sua giovanissima compagna (24 anni), è incinta. ‘Ci pensavamo da un anno’, dice Corona ‘siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità’ ha raccontato al nostro giornale”. Proprio Corona ha condiviso una foto e un video.

Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha pubblicato foto e video nelle story del proprio profilo Instagram. Nella prima compare la sua compagna, Sara Barbieri, in posa davanti allo specchio mentre mette in mostra il pancino. Nella seconda c’è un video che mostra una scena piuttosto intima e privata che il vip ha voluto comunque condividere coi suoi follower.

La scena mostra infatti la prima ecografia in cui si riesce a intravedere il contorno del piccolo e si sente il battito del suo cuore. In sottofondo si sente Corona dire: “Amore” e una signora, forse la mamma di Fabrizio che fa: “Che bello, lui si sta già muovendo”. Un momento molto emozionante per la coppia che sta insieme da tre anni, dal 2021. A dicembre scorso c’era stato un periodo di crisi. Era stata Sara Barbieri a pubblicare dei messaggi social che facevano pensare a una rottura tra i due.

Effettivamente le difficoltà ci sono state, come lo stesso Fabrizio Corona ha confermato qualche tempo dopo: “Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi – le parole dell’imprenditore digitale – A dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti”. E adesso stanno per diventare genitori.

