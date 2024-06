Ultimo, terzo concerto a Roma – ovviamente sold out – con sorpresa. Il cantante, all’anagrafe Niccolò Moriconi – ha confermato il gossip che circola con insistenza da settimane: sarà papà per la prima volta. Ricordiamo che è fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo e la storia d’amore con la secondogenita di Heather Parisi dura da oltre 3 anni e fino a lunedì sera non avevano mai commentato la spifferata sulla dolce attesa.

Poi, durante il concerto nella sua amata città, l’artista rimano ha invitato sul palco dello Stadio Olimpico la sua dolce metà e dato il grande annuncio al pubblico. Dopo essersi guardati per qualche istante, Ultimo si è inginocchiato davanti a lei e le ha dato un bacio sulla pancia, già visibile e enfatizzata dall’abito celeste super aderente.

Ultimo papà, svelati sesso e iniziale del nome

Inutile aggiungere che i fan sono letteralmente esplosi alla notizia. Poco dopo il cantante ha invitato tutti a fare luci con i telefonini e con le torce e chiesto loro di cantare per lui e con lui il ritornello di un suo brano. “Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia”, ha detto Ultimo ai suoi fan prima di intonare “Quel Filo Che Ci Unisce”.

Ultimo si è poi rivolto a Jacqueline e rivolto a lei le parole che stava cantando con il pubblico e alla fine i due futuri genitori si sono uniti in un tenero abbraccio. Ma non è finita qui perché a tarda notte, tra un piatto di pasta all’amatriciana e una ‘passeggiata’ sul prato dello stadio per scaricare l’adrenalina, è arrivato un aggiornamento sul bebè in arrivo.

Ha condiviso sul suo profilo Instagram il momento dell’annuncio della gravidanza e dato un piccolo spoiler su sesso e nome. Nel post ha infatti aggiunto un cuore celeste e anche un’iniziale, la “E”, che svelerebbe, anche se solo in parte, il nome che i due hanno scelto per il loro primo figlio. Edoardo? Enea? Emanuele? Enrico? Chissà, potrebbe anche essere un nome straniero. Anche Jacqueline lo ha ricondiviso e aggiunto “Che bella famiglia…”, riferendosi alle parole pronunciate da Ultimo davanti al suo immenso pubblico.