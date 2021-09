A luglio scorso la nascita del secondo figlio e ora un’altra notizia stupenda che riguarda Flora Canto ed Enrico Brignano. Dopo aver avuto Martina, la coppia, tra le più belle e unite del mondo dello spettacolo, ha da poco dato il benvenuto a Niccolò, subito presentato via social con immagini di famiglia dolcissime. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma l’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”, ha scritto su Instagram la neo mamma bis.

E il papà non è stato da meno: “E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, ha scritto sui social Enrico Brignano sotto alla prima foto papà e figlio in ospedale, poco dopo la nascita. Sono passati un paio di mesi da quel magico momento che rappresenta ogni nuova vita e ora, anzi poco fa, Flora Canto ha voluto rendere partecipi i fan di un’altra notizia top.

Enrico Brignano, la proposta di matrimonio a Flora Canto

Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a compiere il grande passo. Il comico e attore ha infatti chiesto alla bella showgirl di sposarlo con una romantica proposta fatta davanti al suo pubblico, durante la messa in scena del suo show Un’ora sola vi vorrei, a Verona. Già, proprio quando si pensava che le nozze fossero quanto mai lontane, lui ha sorpreso tutti.





In una recente intervista prendeva infatti le distanze dal matrimonio: “Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto – ha detto Enrico Brignano a Oggi -. E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi”. E invece l’atmosfera romantica della città di Romeo e Giulietta forse lo ha ispirato a fare la fatidica proposta di matrimonio.

E Flora Canto, visibilmente emozionata e mostrando l’anello su Instagram, ha condiviso la bella notizia con fan e amici vip che, immediatamente, l’hanno inondata di messaggi di auguri: “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato. Sarà Difficile dimenticare questo giorno. TI AMO”.