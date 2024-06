“C’erano tutti tranne lui”. Elodie, botta nel giorno del matrimonio della madre

Giornata di grandi emozioni per Elodie. La cantante sta vivendo un momento magico della sua carriera. Dopo la partecipazione alla quindicesima edizione di Amici, dove si è classificata seconda, ha pubblicato quattro album che sono stati un successone. Negli ultimi tempi si è molto parlato della sua relazione con il motociclista Andrea Iannone. Le cose fra i due sembrano andare a gonfie vele.

Nella giornata di ieri, però, sabato 8 giugno, la vera protagonista è stata la mamma Claudia Marthe che si è sposata con il compagno di vecchia data Francesco Cramer. Ovviamente alla cerimonia non poteva mancare Elodie che, dopo l’esordio cinematografico in “Ti mangio il cuore” nel 2022, ha recentemente pubblicato il brano “Black Nirvana”. All’artista la mamma ha fatto una richiesta particolare.

Elodie al matrimonio della mamma, ma c’è un’assenza importante

Elodie ha fatto sapere: “Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro”. Dunque la cantante ha allietato gli invitati alla festa tenutasi alla Villa Adelaide Tassera, in provincia di Como. Tuttavia nelle poche storie social condivise si è notata un’assenza pesante.

Nessun segno di Andrea Iannone. Difficile dire se realmente il compagno di Elodie fosse assente al matrimonio della mamma della cantante. Si è trattato in ogni caso di una cerimonia privata e con pochi invitati. Per l’occasione Elodie si è presentata con un abito color arancione che fa risaltare il suo incarnato olivastro e i suoi colori autunnali: capelli mossi raccolti con una coda bassa e un trucco molto leggero.

Due invece gli abiti scelti dalla mamma: un tubino bianco con decorazioni in pizzo per la prima parte della cerimonia e un abito di raso sempre bianco, con uno scialle al collo per il taglio della torta. Claudia ha chiesto alla figlia: “Ti piace?” e la cantante le ha risposto tutta emozionata che è bellissima, la più bella di tutte.

