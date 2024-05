“L’ha vista con lui e poi…”. Elodie, Andrea Iannone non ha preso bene la scena con l’altro cantante

“È geloso di lui…”. Andrea Iannone, la rivelazione choc su Elodie. In queste ultime ore è emerso un gossip su una delle coppie più amate e seguite d’Italia. Dopo la storia con Marracash, è stata proprio Elodie a confermare che tra lei e Andrea Iannone le cose avevano iniziato a nascere e funzionare. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante aveva raccontato: “Se è vero quello che dicono i giornali? Ah, hai visto le foto?”.

Elodie poi disse: “Comunque sì, è tutto vero e ci stiamo vedendo. Diciamo che è una frequentazione , non voglio usare altre parole perché ci vediamo da poco più di un mese. Lui è una persona che mi piace, però è un mese e non è molto. Quindi è poco, però sto bene, stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Ci daremo la possibilità di frequentarci meglio. Poi si vedrà. Oggi è troppo presto per dirti altro. Chiunque anche nel pubblico ti direbbe lo stesso dopo un mese”.





E ancora: “Se ho le farfalle nello stomaco? Non ti rispondo, ti prego dai. Se è un bravo corteggiatore? Sì questo posso dirlo davvero“. Parole confermate anche da Iannone che solo qualche mese fa aveva risposto ad una domanda su Repubblica: “Sto da Dio, come sportivo e come uomo. Ho imparato che la vita può cambiare da un momento all’altro, in meglio o anche in peggio. Lo stop per doping mi ha reso migliore”.

E ancora Iannone: “Ora con Elodie e la mia Ducati sono l’uomo più felice del mondo. Io e lei stiamo bene e non potrei chiedere di più“. Ma il ‘fattaccio’ se così possiamo definirlo, è accaduto domenica durante il concerto di Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona. Per chi non lo sapesse Elodie ha cantato insieme a Tananai e i due sono apparsi più intimi che mai.

L’Arena di Verona trema a causa di Elodie e Tananai pic.twitter.com/Gnl5wwjlgR — Tanarchive 📂 (@dailytananai) May 4, 2024

Il settimanale Chi, a riguardo ha fatto sapere: “Che fai, Elodie? Durante la kermesse Una nessuna centomila, l’infuocato duetto fra Tananai ed Elodie, che hanno cantato stretti stretti, ha acceso la fiammella della gelosia in Andrea Iannone, che, terminata l’esibizione, ha subito chiamato la fidanzata e non per farle… i complimenti“. C’è aria di maretta quindi tra la bellissima cantante e il pilota? Stiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

