Momento di svolta per Elodie e la sua famiglia, infatti sta per celebrarsi un matrimonio tanto atteso. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante in una lunga intervista a Vanity Fair, che ha toccato diversi temi personali e professionali. Innanzitutto ha esclamato: “Non sono una star, sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime, e Andrea me le dà perché è dolce. Ed è il mio migliore amico”.

Elodie, che si è soffermata anche sulla sua famiglia e questo matrimonio che sta per arrivare, ha voluto dire la sua anche sulla possibilità di diventare mamma: “Sto prendendo in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Ho paura di non essere una brava madre e di non riuscire a conciliare maternità e carriera. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16. Sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina”.

Elodie parla della sua famiglia e annuncia un matrimonio

Splendido l’annuncio improvviso di Elodie, riguardante una dei componenti più importanti della sua famiglia. L’artista ha svelato in anteprima a Vanity Fair questo matrimonio, ma tornando un attimo all’ipotesi di avere figli ha poi aggiunto: “Nel momento in cui riusciremo a riconoscere che non esiste un’unica rigida idea di famiglia, saremo tutti più felici: due uomini, due donne, una madre e il suo bambino, una coppia poliamorosa”.

Le nozze non riguardano Elodie, che per ora non ha intenzione di sposarsi con Andrea Iannone, ma sua madre Claudia Marthe: “Si sposa e per l’occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio perché mi imbarazza. La mia irruenza nasconde una forma di timidezza, però non posso proprio tirarmi indietro. Io invece non ho mai sognato l’abito bianco, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto”.

Classe 1967, la mamma di Elodie non ha avuto un passato facile, con la separazione col papà della cantante e con una grave malattia che l’ha costretta a stare ripetutamente in ospedale. Ma ora per lei c’è la felicità del matrimonio.