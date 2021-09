Elisabetta Gregoraci continua a essere amatissima e anche molto seguita su Instagram. Ai follower, aumentati a dismisura dopo l’avventura nella Casa del GF Vip, la showgirl e conduttrice calabrese racconta i suoi impegni e anche la sua vita quotidiana. Solo qualche giorno fa, per esempio, ha confessato loro di doversi trasferire.

“Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da 4-5 anni, a cui ero molto affezionata, ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa”, ha detto in una Storia di Instagram Elisabetta Gregoraci tra le lacrime. “I cambiamenti all’inizio spaventano”, ha aggiunto con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione. E poi: “Avrete visto dalle Stories di questi giorni che sto preparando gli scatoloni… mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire. La casa nuova è molto bella”.

Elisabetta Gregoraci, il “video choc” con Giulia Salemi



“I cambiamenti all’inizio spaventano, poi però arrivano cose belle… Sono incasinata per preparare tutto, ma appena ho qualche ora libera mi organizzo”, ha ripetuto Elisabetta Gregoraci che comincia così un nuovo capitolo della sua vita. Non è però dato da sapere se resterà ancora a Montecarlo, vicino a Flavio Briatore, oppure se la showgirl ha deciso di rientrare in Italia. Ora però si trova a Milano.





Come molti volti noti, anche Elisabetta Gregoraci è tra gli ospiti della Milano Fashion Week e ovviamente non ha mancato di rendere partecipi dell’evento anche i suoi fan. A cui, sorpresa delle sorprese, ha regalato anche un “video choc”. Tra le ultime Storie, udite udite, ecco Eli con Giulia Salemi. Le due hanno quindi ufficialmente fatto pace e si sono fatte vedere felici e sorridenti fianco a fianco alla sfilata di Genny.

“Video choc”, ha anticipato l’ex moglie di Flavio Briatore per poi inquadrare la sua vicina di posto nelle sue Instagram Stories. La clip è stata rapidamente ricondivisa sui social da Giulia Salemi: “LOL”, ha ironizzato l’influencer persiana. Nessun commento da Pierpaolo Pretelli, che però sarà di certo felice di vedere finalmente chiusa la querelle iniziata al GF Vip.