“Lui è il mio ex”. Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato: è l’altra conduttrice a svelare tutto

Da quando si è separata da Flavio Briatore le sono stati attribuiti tanti flirt. Ora per Elisabetta Gregoraci sembra davvero essere scoccata l’ora dell’amore. L’ex concorrente del GF Vip avrebbe trovato l’amore secondo il settimanale Chi con Giulio Fratini, un imprenditore molto ricco e che ha 12 anni in meno di Elisabetta Gregoraci. Il padre è Sandro Fratini e ha avuto un’eredità consistente con il brand Rifle famoso a livello internazionale. Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Il genitore è celebre anche per la sua collezione di orologi, avendone più di 2mila.

Chi ha quindi riportato: “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”. Sarebbero precisamente al San Corrado di Noto, dove per soggiornare c’è bisogno di almeno 500 euro a notte. Non resta adesso che attendere qualche attività da parte della showgirl calabrese, che potrebbe anche uscire allo scoperto dato che ormai la notizia è praticamente diventata pubblica.





Elisabetta Gregoraci fidanzata, Roberta Morise conferma

Elisabetta Gregoraci potrebbe essere una delle donne dello spettacolo a cedere al fascino di Giulio Fratini. Prima di lei è stata un’altra ex gieffina a cadere ai suoi piedi. Si tratta di Raffaella Fico e all’inizio dell’estate l’imprenditore fiorentino è stato accostato più di una volta alla showgirl Aida Yespica, ma la loro liason è durata poco. Un’altra donna che ha avuto una relazione con Giulio Fratini è stata Roberta Morise, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi e dalla conduzione del programma Camper su Rai1.

E la conferma della relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è arrivata proprio da Roberta Morise. La conduttrice Rai ha risposto alla curiosità di un suo follower su Instagram accendendo nuovamente il gossip e i rumors sulla nuova coppia. “Su Chi è uscito che il tuo ex è stato in un resort di lusso in Sicilia con Elisabetta Gregoraci. Non c’è paragone, tu sei bella giovane e una gran signora. Ci Perde lui”, scrive il fan della Morise. E lei risponde: “Sono felice per loro”. Il flirt tra i due, quindi, sembra essere più che vero.

Il magazine Di Più ha rivelato altri retroscena sulla love story che riguarda Elisabetta Gregoraci. A quanto pare la showgirl avrebbe conosciuto il nuovo fidanzato Giulio Fratini a un’inaugurazione e più volte avrebbe passato del tempo con lui al Twiga di Forte dei Marmi (che è di proprietà di Flavio Briatore). Alcuni amici di Giulio Fratini, che fino alla scorsa primavera era legato a Roberta Morise hanno spifferato che lui ed “Elisabetta Gregoraci sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri”.

“Perché ero sull’Isola”. Roberta Morise, spunta la verità sulle sue settimane in Honduras