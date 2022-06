Isola dei Famosi, Roberta Morise spiega perché è andata in Honduras. L’ex naufraga non è stata certo una delle principali protagoniste visto il suo breve soggiorno. Ma in ogni caso la sua esperienza è stata forte. Lo aveva già raccontato a Verissimo qualche tempo fa.

“Esperienza breve, ma non intensa, di più! Non mi sono fatta mancare veramente nulla dal primo giorno, Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla, guarda quello che vedi è peggio. In realtà pensavo dai qualcosina, un po’ di riso in più, invece no, tutto in meno”. Ora ai microfoni di TvMia la modella, conduttrice e cantante classe ’86 ha rivelato altri dettagli svelando soprattutto cosa l’ha spinta a partecipare all’Isola dei Famosi.





Roberta Morise spiega perché ha partecipato all’Isola dei Famosi

Nonostante sia durata poco l’esperienza di Roberta Morise all’Isola dei Famosi 2022 è stata molto importante per lei. “Dopo tanti ‘no’ – ha spiegato la conduttrice – ho accettato l’Isola perché mi interessava come esperienza di vita ma devo dire che aspettavo la proposta giusta per tornare a fare il mio lavoro, la conduttrice”. E infatti la proposta è arrivata…

Roberta Morise era arrivata, prima dell’Isola, alla conduzione de “I Fatti Vostri”, la storica trasmissione di Rai2. Purtroppo, però, Roberta non è stata confermata al fianco di Giancarlo Magalli per la successiva edizione. Si è trattato di una grande delusione per lei che comunque afferma: “Non ho mai litigato con nessuno tanto che lavoro ancora in Rai”. Successivamente la ritroviamo a “Detto Fatto” con Bianca Guaccero con una rubrica sulla musica. Ora per lei c’è una nuova avventura.

Roberta Morise condurrà insieme con Tinto il nuovo programma di Rai1 “Camper”, in onda a mezzogiorno a partire da lunedì 6 giugno. Proprio sulla nuova trasmissione Roberta ha anticipato: “In ogni puntata andremo alla scoperta dell’Italia. Saremo in studio mentre i nostri inviati racconteranno le migliori località turistiche”. Roberta ha parlato anche della relazione con l’imprenditore trentenne Giulio Fratini col quale è fidanzata da oltre un anno: “Non c’entra con il mondo dello spettacolo, ma mi sostiene sempre. Con lui sono molto felice”. Beh, un periodo davvero fortunato per la bella Roberta Morise!

