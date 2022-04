Elisabetta Gregoraci non smette praticamente mai di sorprendere. E anche nelle ultime ore non si è fatto altro che parlare di sé, nonostante la festa fosse dell’imprenditore Flavio Briatore. Il suo ex marito ha infatti raggiunto i 72 anni di età e per l’occasione ha ovviamente organizzato una cerimonia per il suo compleanno. Presente anche la showgirl calabrese, che ha un buonissimo rapporto con lui, che ricordiamo è anche il padre di Nathan Falco. E tutti gli occhi sono stati puntati sul look di lei.

Solamente alcuni giorni fa Elisabetta Gregoraci ha deciso di indossare esclusivamente il jeans e un cappello, ma si è ‘dimenticata’ la maglietta e si è mostrata senza la stessa sui social. Soltanto le sue braccia hanno nascosto il seno prorompente della mamma di Nathan Falco, ma la sua posa e il contenuto dello scatto hanno fatto davvero molto piacere. Tra i primi a commentare su Instagram, è arrivato il messaggio della sorella Marzia: “Stupenda sister”. Un’ovazione generale da parte degli utenti.





Elisabetta Gregoraci col maglione da 2mila euro alla festa di Briatore

Flavio Briatore ha deciso di portare gli invitati alla sua festa, compresa dunque Elisabetta Gregoraci, al locale ‘Crazy Pizza Milano’, facente parte del gruppo Billionaire. Ma a rubare la scena è stato soprattutto l’outfit dell’ex concorrente del ‘GF Vip’, che si è presentata con un maglione di coloro bianco e che aveva delle piume di struzzo. Inoltre, è ben lavorato con alcune trecce verticali. E vi starete chiedendo quanto possa costare un look del genere. Tenetevi pronti perché la cifra non è accessibile a tutti.

Il maglione di Elisabetta Gregoraci era firmato Ermanno Scervino e andando a visionare il prezzo del capo indossato dalla donna, si è scoperto che costa poco più di 2mila euro, 2.050 euro per la precisione. E addosso a lei andava alla perfezione, visto che tutti hanno promosso a pieni voti l’outfit scelto per questo evento importante. Una serata all’insegna del divertimento e del relax per l’ex gieffina, suo figlio e Flavio Briatore, che hanno dimostrato ancora una volta di essere una bella famiglia, nonostante la fine delle nozze.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono conosciuti nell’ormai lontano 2005 e nell’estate 2006 è poi stata annunciata la loro relazione sentimentale. Due anni più tardi si sono uniti in matrimonio e nel 2010 è nato Nathan Falco. Poi il 23 dicembre del 2017 è stata firmata da entrambi la separazione, ma come detto precedentemente, i loro rapporti sono rimasti più che buoni.

